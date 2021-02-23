"Аталанта" Алексея Миранчука сыграет с испанским грандом в Лиге чемпионов

Пути этих команд в еврокубках ранее не пересекались. Это и неудивительно, учитывая, что "Аталанта" лишь во второй раз принимает участие в Лиге чемпионов. В то же время "королевский клуб" - рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 трофеев) и всякий раз считается одним из главных претендентов на завоевание титула.
При этом в нынешнем розыгрыше соревнований что "Аталанта", что "Реал" с трудом вышли в плей-офф. Обе команды не очень успешно стартовали в групповом этапе и уже в его концовке решили задачу по участию в 1/8 финала.
Нестабильные результаты клубы показывают и во внутренних первенствах. Хотя к мадридцам это относится в меньшей степени. После сенсационного домашнего поражения от "Леванте" (1:2) 30 января футболисты Зинедина Зидана выдали серию из четырех побед. В итоге "Реал" не только оторвался от "Барселоны" с "Севильей", но и максимально приблизился к лидеру Примеры "Атлетико": отставание сейчас составляет три очка, однако у "матрасников" есть еще один матч в запасе.
Одна из главных проблем "Реала" - травмы ведущих игроков. Из-за различных повреждений в Бергамо не полетят капитан команды Серхио Рамос, лучший бомбардир Карим Бензема, а также Марсело, Эден Азар, Дани Карвахаль, Феде Вальверде, Эдер Милитан и Родриго. В общей сложности футболисты получили по ходу сезона 41 травму (наивысший показатель в чемпионате Испании). По сообщениям СМИ, "Реал" начал расследование внутри клуба найти виновных в этой ситуации.
Что касается "Аталанты", то нынешний сезон в ее исполнении словно американские гонки. "Черно-синие" могут разгромить условный "Наполи" или "Ливерпуль", а затем неожиданно проиграть на своем поле середняку чемпионата Италии. Хотя, если посмотреть на турнирную таблицу серии "А", все не так уж и плохо: бергамаски идут на пятом месте с 43 очками, отставая от зоны Лиги чемпионов лишь на одно очко. О "золоте" говорить, видимо, не приходится, поскольку у лидера "Интера" в активе 53 очка, но зацепиться за тройку вполне реально. Но для этого нужна стабильность, которой "Аталанте" так не хватает.
Интересно будет понаблюдать за тем, какой состав выставит против "Реала" главный тренер итальянцев Джан Пьеро Гасперини. Этот специалист любит проводить ротацию, да и по ходу встреч он обычно не отказывается от использования всех пяти замен. Причем частенько Гасперини производит перестановки сразу после перерыва, не чураясь отправлять на скамейку лидеров.
- В такой сложный период ребятам нужна свежесть. У нас сильный состав, все заслуживают выходить на поле. Я еще не решил, кто сыграет с "Реалом". Мы видели матчи испанцев, знаем, что у них выдающиеся исполнители: техничные и быстрые, они могут доставить нам проблем. Завтра будет очень престижная встреча для "Аталанты". Нам важно расти и развиваться, - отметил Гасперини.
В параллельном матче в Менхенгладбахе "Боруссия" примет "Манчестер Сити". Фаворит в этой паре очевиден. Английский клуб прямо сейчас лучший в Европе. "Горожане" выиграли 18 матчей подряд, 13 из них - в Премьер-лиге.
Еще в конце ноября "Сити" шел четвертым в таблице внутреннего первенства, а сейчас вышел в лидеры и опережает ближайшего конкурента в лице "Манчестер Юнайтед" на десять очков. Если не произойдет форс-мажора, Хосеп Гвардиола в третий раз приведет свою команду к чемпионству.
И все же главная мечта Гвардиолы - триумф в Лиге чемпионов. В прошлых двух розыгрышах "горожане" вылетали уже в четвертьфинале, причем оба раза у них были все шансы пройти дальше. К слову, в последний раз Хосеп завоевал главный Еврокубок аж в 2011 году с "Барселоной". Впрочем, сам специалист не считает, что из этого стоит делать катастрофу.
- Конечно, я хочу выиграть Лигу чемпионов, но если у меня не получится - ничего страшного. Это очень сложный турнир, в котором может произойти что угодно. Я настроен оптимистично и верю в своих ребят, а там посмотрим, - признался Гвардиола.
- 24 февраля, среда
- "Матч ТВ"
- 22.45. "Аталанта" (Италия) - "Реал" (Испания). Прямая трансляция.
- "Матч! Футбол 1"
- 22.45. "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия). Прямая трансляция.