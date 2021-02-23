"Аталанта" Алексея Миранчука сыграет с испанским грандом в Лиге чемпионов

24 февраля вечером в Европе состоятся очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Центральным событием среды станет противостояние "Аталанты", за которую выступает россиянин Алексей Миранчук, и мадридского "Реала".

Пути этих команд в еврокубках ранее не пересекались. Это и неудивительно, учитывая, что "Аталанта" лишь во второй раз принимает участие в Лиге чемпионов. В то же время "королевский клуб" - рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 трофеев) и всякий раз считается одним из главных претендентов на завоевание титула.

При этом в нынешнем розыгрыше соревнований что "Аталанта", что "Реал" с трудом вышли в плей-офф. Обе команды не очень успешно стартовали в групповом этапе и уже в его концовке решили задачу по участию в 1/8 финала.

Нестабильные результаты клубы показывают и во внутренних первенствах. Хотя к мадридцам это относится в меньшей степени. После сенсационного домашнего поражения от "Леванте" (1:2) 30 января футболисты Зинедина Зидана выдали серию из четырех побед. В итоге "Реал" не только оторвался от "Барселоны" с "Севильей", но и максимально приблизился к лидеру Примеры "Атлетико": отставание сейчас составляет три очка, однако у "матрасников" есть еще один матч в запасе.

Одна из главных проблем "Реала" - травмы ведущих игроков. Из-за различных повреждений в Бергамо не полетят капитан команды Серхио Рамос, лучший бомбардир Карим Бензема, а также Марсело, Эден Азар, Дани Карвахаль, Феде Вальверде, Эдер Милитан и Родриго. В общей сложности футболисты получили по ходу сезона 41 травму (наивысший показатель в чемпионате Испании). По сообщениям СМИ, "Реал" начал расследование внутри клуба найти виновных в этой ситуации.

Что касается "Аталанты", то нынешний сезон в ее исполнении словно американские гонки. "Черно-синие" могут разгромить условный "Наполи" или "Ливерпуль", а затем неожиданно проиграть на своем поле середняку чемпионата Италии. Хотя, если посмотреть на турнирную таблицу серии "А", все не так уж и плохо: бергамаски идут на пятом месте с 43 очками, отставая от зоны Лиги чемпионов лишь на одно очко. О "золоте" говорить, видимо, не приходится, поскольку у лидера "Интера" в активе 53 очка, но зацепиться за тройку вполне реально. Но для этого нужна стабильность, которой "Аталанте" так не хватает.

В Бергамо не полетят Серхио Рамос, Карим Бензема, Марсело. Из-за большого количества травм "Реал" начал внутреннее расследование

Интересно будет понаблюдать за тем, какой состав выставит против "Реала" главный тренер итальянцев Джан Пьеро Гасперини. Этот специалист любит проводить ротацию, да и по ходу встреч он обычно не отказывается от использования всех пяти замен. Причем частенько Гасперини производит перестановки сразу после перерыва, не чураясь отправлять на скамейку лидеров.

- В такой сложный период ребятам нужна свежесть. У нас сильный состав, все заслуживают выходить на поле. Я еще не решил, кто сыграет с "Реалом". Мы видели матчи испанцев, знаем, что у них выдающиеся исполнители: техничные и быстрые, они могут доставить нам проблем. Завтра будет очень престижная встреча для "Аталанты". Нам важно расти и развиваться, - отметил Гасперини.

В параллельном матче в Менхенгладбахе "Боруссия" примет "Манчестер Сити". Фаворит в этой паре очевиден. Английский клуб прямо сейчас лучший в Европе. "Горожане" выиграли 18 матчей подряд, 13 из них - в Премьер-лиге.

Еще в конце ноября "Сити" шел четвертым в таблице внутреннего первенства, а сейчас вышел в лидеры и опережает ближайшего конкурента в лице "Манчестер Юнайтед" на десять очков. Если не произойдет форс-мажора, Хосеп Гвардиола в третий раз приведет свою команду к чемпионству.

И все же главная мечта Гвардиолы - триумф в Лиге чемпионов. В прошлых двух розыгрышах "горожане" вылетали уже в четвертьфинале, причем оба раза у них были все шансы пройти дальше. К слову, в последний раз Хосеп завоевал главный Еврокубок аж в 2011 году с "Барселоной". Впрочем, сам специалист не считает, что из этого стоит делать катастрофу.

- Конечно, я хочу выиграть Лигу чемпионов, но если у меня не получится - ничего страшного. Это очень сложный турнир, в котором может произойти что угодно. Я настроен оптимистично и верю в своих ребят, а там посмотрим, - признался Гвардиола.

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