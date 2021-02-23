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Рубрика: Экономика

Банкир назвал "срок жизни" монет в России

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Обращение металлических денег зависит от решения регулирующих органов, которые делают все возможное, чтобы сократить их объем, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью радио Sputnik.

Фото: cbr.ru
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"Фактически происходит некое вымывание из оборота металлических денег. В том числе в силу того, что это не окупается", - считает Тосунян.

По его словам, монеты с копеечным номиналом уже практически вышли из оборота.

"5-10 рублей - это все-таки пока еще деньги. 10 рублей - это фактически 10 центов, чуть больше. Совсем выйдут из оборота они, конечно, не скоро. Диапазон значительного вымывания из оборота будет не меньше чем 5-10 лет", - пояснил эксперт, добавив, что многое зависит от укрепления рубля: в случае обесценивания национальной валюты даже десятирублевая монета не будет самоокупаться.

Тосунян напомнил, что ряд банков предлагает возможность обменять мелочь на купюры или зачислить на свой счет. При этом обычно кредитные учреждения устанавливают минимальную сумму для обмена, обычно она равна 100 рублям.

Экономика Финансы

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