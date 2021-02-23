"Батя" вышел в прокат

"Батя" - фильм контрастов. Между двумя временами - 90-ми годами прошлого века и нашими днями. Он отвечает на вопрос - как воспитывали детей: тогда и сейчас. И многое объясняет в нашей жизни - в частности, почему поколения бумеров и зумеров (а еще есть и миллениалы) не могут понять друг друга.

Технический прогресс проложил между поколениями огромнейшую пропасть. Например, у одних для решения проблем были друзья, у других - психотерапевты, одни считали, что житейские трудности нужно проживать, другие - что их нужно прорабатывать. Одни знали, что нельзя ни заработать, ни купить, их главными "спонсорами" и "инвесторами" выступали родители и бабушки с дедушками. Другие знают, что можно и купить и заработать, не надеясь на своих стариков.

По ходу просмотра "Бати" выясняется, что жизнь реальная была порой красочнее и насыщеннее виртуальной - той самой, которой, в большинстве своем, сейчас живут наши семьи. Обозреватель "РГ" поговорила об этом с одним из продюсеров картины Гавром Гордеевым, и он сказал, что после просмотра "Бати" к нему подошел его собственный ребенок и произнес: "Теперь я понял, почему ты такой". И это - ключевая фраза. Потому что, если будут создаваться такие фильмы (книги, картины и прочие произведения), которые помогут современным поколениям понять друг друга, то, глядишь, и следующие пойдут по тому же пути взаимопонимания.

Значит ли это, что фильм "Батя" совершенен? Нет. Но в нем есть очень важный ход, на котором все построено - возвращения в прошлое - постоянные флешбэки. Как было тогда и как сейчас. Как дети с родителями ели, делали уроки, принимали лекарства. Как наказывали детей - за драку во дворе. Тогда, например, был угол, а сейчас худшее наказание - не дадут айпад, телефон или другой гаджет. Иногда кажется, что тогда была жизнь, а сейчас - имитация жизни. Потому что вся жизнь - она вот, в виртуальном пространстве. А все остальное делается по принципу - чтобы от него не отвлекать.

Картина вышла в прокат 23 февраля в мужской праздник, потому что главный герой Батя в исполнении Владимира Вдовиченкова - настоящий мужик, воспитывает по-пацански. После этой ленты список самых лучших киноработ (сериальные сейчас не берем в расчет) Владимира Вдовиченкова будет выглядеть так: "Бумер", "Тарас Бульба", "Параграф 78", "Левиафан", "Салют-7", "Батя". В том, что его Батя станет народным героем - никаких сомнений. Интересно, что изначально фильм задумывался как шортком - комедийный сериал для мессенджеров с эпизодами по одной-две минуты, которые зрители пересылали бы друг другу. В этом виде "Батя" получил приз на фестивале сериалов "Пилот" как самый перспективный проект. Однако позднее его авторы, а также продюсеры каналов ТНТ и ТНТ4 увидели, что эпизоды складываются в историю, которую необходимо рассказать непрерывно. История заключается в том, что сын Бати - Макс уже сам взрослый, у него - семья и двое детей. Но он не хочет применять в своей семье методы воспитания своего отца, поэтому... просто не бывает дома, постоянно находится на работе, взвалив все заботы на плечи своей жены (Надежда Михалкова). Макса играет популярный комик шоу Stand Up на ТНТ Стас Старовойтов, но тут он весьма серьезен. А настоящая комическая звезда - это маленький мальчик Андрей Андреев, который сыграл Макса в 90-е. Казалось бы - откуда ему знать, как это было тогда. Но играет, словно в то время и родился.

И вот Макс, повзрослев, берет свою семью и еще к Бате на юбилей - 70 лет, по дороге размышляя и готовясь к самому важному разговору в жизни на тему: "Теперь я понял, почему я такой". Актер Владимир Вдовиченков не впервые играет роли, которые затрагивают темы воспитания. В сериале "Учителя" он сыграл замминистра образования - человека коррумпированного, пытающегося внедрить в систему всю свою семью. И кстати, о семье - актер был женат пять раз. Его пятая жена актриса Елена Лядова также сыграла в "Бате" - маму маленького Макса. О семье и вопросах воспитания Владимир Вдовиченков рассказал в интервью "РГ".

Насколько узнаваемым для вас оказался образ вашего героя в фильме "Батя"?

Владимир Вдовиченков: Предложение сыграть такого Батю я воспринял как возможность почувствовать себя на месте отца того времени. Мы все помним наше детство со стороны ребенка - многое тогда казалось непонятным, несправедливым или глупым. Я рад, что мне выпала возможность сыграть мужика, который пытается жить и воспитывать своего маленького сына, и я смог пережить свое детство с другой стороны. Этот фильм - привет и моему детству, и детству авторов, которые писали этот проект.

В этом малыше я попытался увидеть себя самого и сыграть какие-то не самые приятные ситуации для ребенка, но очень смешные для отца. Но главное, что это все окрашено жизнью, любовью к детям, теплотой и добротой.

Насколько сильно ваш Батя привязан к конкретной эпохе, 90-м годам прошлого века?

Владимир Вдовиченков: Батя - это собирательный образ отца из "лихих 90-х". Стабильно работает на заводе и думает, что так и будет всю жизнь. А когда в одночасье заводы закрывают, а людей сокращают - пытается подработать, где придется. Вовлекается в МММ, перевозит какой-то груз, занимается куплей-продажей валюты на рынке. Может пару коробок "Сникерсов" или "Марсов" куда-нибудь в регионы свозить на продажу в палатки...

Как строились ваши отношения с отцом? Насколько они были похожи на отношения героев в "Бате"?

Владимир Вдовиченков: Мой отец был тоже достаточно молодой, примерно такого же возраста, а я был чуть постарше моего экранного сына. Отец был дядькой хулиганистым, и многие сюжеты, которые есть в фильме, были и в моей жизни. Только не такие концентрированные и нарочито комедийные. Родители постоянно работали, а мы часто были предоставлены сами себе. Так и познавали мир. У меня, когда я был маленький, папа выпивал, и всякое бывало. Но, как ни удивительно, чем взрослее становишься - тем детские воспоминания теплее.

В детстве мне казалось, что раз отец взрослый, значит, он умный, он все знает. Сейчас я понимаю, что многое - сплошной стеб. И мы, когда снимали фильм, исходили из этой идеи. И авторы сценария, я думаю, рассказывают не о детских ощущениях. Все-таки они пишут, спустя годы, и в их воспоминаниях тоже присутствует это тепло.

В чем главная разница между поколениями, между родителями и детьми тогда и сейчас?

Владимир Вдовиченков: Раньше родители видели одну схему воспитания - подзатыльник, в угол или ремня. Все строилось на послушании. Сейчас мы все уже более начитанные, насмотренные, стало больше свободы, информации. И многие поменяли своё отношение к воспитанию. Сегодня и ребенок может высказать и своё мнение, и какие-то претензии, не согласиться с родителями - что в мое время не приветствовалось. В моем детстве получить ремня - это было как за "Здрасьте". Но сейчас я даже не представляю, чтобы я взял ремень и ударил дочку свою. Бред, что значит ударить? По какому праву, кто вообще разрешал кого-то бить?

Как вы воспитываете вашего сына - похоже ли на методы, которые применяет ваш герой Батя?

Владимир Вдовиченков: У меня один секрет, который, мне кажется, всегда работает - поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Поставь себя на место ребенка, и ты поймешь, как ему непросто. В этом и заключается воспитание. Нужно относиться к детям уважительно и воспитывать их в уважении, с пониманием и попыткой наладить контакт. И тогда ты услышишь ребенка, он будет счастлив. Ребенку нужно давать любви как можно больше, потому что всю его жизнь эту любовь и теплоту будут пытаться отнять, разбить, развеять, растерзать. Чем больше он получит ее изначально, тем легче ему будет потом в жизни.

Ну а я все-таки не Батя из этого кино. Я более открыт и толерантен к детям. Я никогда не обижу ребенка, никогда грубого слова не скажу. Я очень люблю детей и считаю себя позитивным человеком в отличие от дядьки, которого я играл. У него главный девиз - "Жизнь - сложная штука, и меня сюда никто, в общем, не приглашал". Таких людей я видел, но, наверное, это совсем не я.

При этом на Батю не стоит обижаться за то, что он иногда бывает странным придурком, потому что он сам по себе такой. Он, по большому счету, внутри еще ребенок.

Насколько вы традиционны во взглядах на воспитание?

Владимир Вдовиченков: Женщины сейчас заняли достаточно высокое социальное положение, и патриархат отходит на задний план. Но мы православная страна, где есть определенные религиозные и бытовые догматы. Конечно, это все будет меняться, и мужчины местами слабее, чем кажется, а женщины, наоборот, - сильнее. Поэтому все это уйдет. Отомрет жесткий догмат, что отец в семье всегда прав. Это уже не так. Мужчина не всегда прав, женщины имеют авторитет. Как моя мама всегда говорила: "мужчина - голова, а жена - шея. Куда шея повернет, туда и голова будет смотреть". Так что патриархат у нас только условно существует.

Между тем

Батя среди нас

Объявлено, что 1 апреля в прокат выходит фильм Анастасии Пальчиковой "Маша", который получил на "Кинотавре"-2020 приз за лучший дебют. В "Маше" действие происходит также в 90-е. И у нее есть свой Батя - строгий и не всегда справедливый - его играет Максим Суханов. Машу он воспитывает так же "по-пацански". Нетрудно предположить, что после выхода картины, к самому режиссеру приклеится имя Маша. А фильмы будет интересно сравнить. И кстати, в прокате бьет рекорды фильм "Родные", в котором в герое Сергея Бурунова - отца большого семейства - также доминируют черты Бати. И жена одного из его сыновей - невестка Соня - также задает мужу вопрос: "Почему он такой?"