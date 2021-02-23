Безработица в Британии достигла рекордного показателя с 2016 года

За последние три месяца прошлого года уровень безработицы в Британии достиг отметки в 5,1 процента - рекордной за последние почти пять лет. Об этом сообщает Офис национальной статистики страны.

Уточняется, что с февраля 2020 года по январь 2021 своей должности лишились 726 тысяч человек - и 425 тысяч из них, то есть более половины, младше 25 лет.

При этом средняя годичная зарплата выросла на 4,7 процента. Однако исследователи назвали это скорее "статистической причудой", чем поводом для радости, так как все объясняется тем, что работу потеряли большое количество молодых сотрудников, обычно получающих довольно мало.

В целом в период с октября по декабрь прошлого года с статусе безработных находились 1,74 миллиона британцев - на 454 тысячи больше, чем в тот же квартал 2019 года.