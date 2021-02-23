Большунов заболел перед стартом ЧМ в Оберстдорфе

Лидер сборной России по лыжным гонкам и победитель Кубка мира Александр Большунов заболел на заключительном этапе подготовки к чемпионату мира. Как сообщил старший тренер сборной по лыжным гонкам Юрий Бородавко, Большунов простудился, из-за чего у него изменился режим подготовки.

"К сожалению, Александр Большунов на заключительном этапе подготовки в горах подхватил легкую простуду. Чтобы не форсировать форму, не загонять спортсмена, было принято решение спустить его с гор раньше срока и отправить в Оберстдорф, где он проходит заключительный этап подготовки", - цитирует Бородавко "Советский спорт".

По словам Бородавко, на контрольном старте в Германии небольшое повреждение получил Денис Спицов, у которого был диагностирован серьезный ушиб мышц.

"У меня есть некоторая тревога: сумеет ли спортсмен разогнаться, набрать те кондиции, которые необходимы для участия в скиатлоне",- сказал Бородвко.

Восстановившаяся после операции на сломанной руке Наталья Непряева может принять участие в чемпионате мира уже с первых гонок. Бородавко выразил уверенность, что спортсменка с каждым стартом будет набирать форму.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.