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23.02.2021 11:18
Рубрика: Спорт

Большунов заболел перед стартом ЧМ в Оберстдорфе

Текст: Максим Домчев

Лидер сборной России по лыжным гонкам и победитель Кубка мира Александр Большунов заболел на заключительном этапе подготовки к чемпионату мира. Как сообщил старший тренер сборной по лыжным гонкам Юрий Бородавко, Большунов простудился, из-за чего у него изменился режим подготовки.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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"К сожалению, Александр Большунов на заключительном этапе подготовки в горах подхватил легкую простуду. Чтобы не форсировать форму, не загонять спортсмена, было принято решение спустить его с гор раньше срока и отправить в Оберстдорф, где он проходит заключительный этап подготовки", - цитирует Бородавко "Советский спорт".

По словам Бородавко, на контрольном старте в Германии небольшое повреждение получил Денис Спицов, у которого был диагностирован серьезный ушиб мышц.

"У меня есть некоторая тревога: сумеет ли спортсмен разогнаться, набрать те кондиции, которые необходимы для участия в скиатлоне",- сказал Бородвко.

Восстановившаяся после операции на сломанной руке Наталья Непряева может принять участие в чемпионате мира уже с первых гонок. Бородавко выразил уверенность, что спортсменка с каждым стартом будет набирать форму.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.

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