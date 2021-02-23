"Дара из Ясеноваца" - сербский ответ фальсификаторам истории

23 февраля, в День защитника Отечества, заслуженно прославляют и тех, кто оберегает рубежи истории от расправляющих крылья сторонников реабилитации фашизма, поддерживаемых отдельными силами на Западе. И вновь, как и в годы Второй мировой войны в борьбе с "коричневой чумой", плечом к плечу с народами России оказались наши геополитические союзники - сербы. В эти дни на суд широкой общественности был представлен фильм режиссера Предрага Антониевича "Дара из Ясеноваца", добившийся успеха в прокате США, который, однако, по политическим соображениям был исключен из дальнейшего конкурса на премию "Оскар".

Картина снята при государственной поддержке Сербии, повествует о сербской Голгофе - геноциде православного народа, прошедшего через жернова репрессивной машины марионеточного Независимого государства Хорватия - НГХ (1941-1945), в состав которого входили часть современной Республики Хорватии без Истрии и большей части Далмации, а также вся современная Босния и Герцеговина, некоторые районы Словении и Срем. Главная героиня - десятилетняя девочка Дара, попавшая вместе с родственниками в усташский концентрационный лагерь Ясеновац - символ преступлений НГХ и третий по количеству жертв в Европе после Освенцима и Треблинки. Руководитель НГХ Анте Павелич и министр образования, писатель Миле Будак хотели решить сербский вопрос радикально: треть - уничтожить, треть - насильно сделать католиками, треть - выселить в Сербию. Лозунг, придуманный Будаком, гласил: "Сербов - на вербы". Итоги геноцида, совершенного при безусловной поддержке католического клира, были ужасающими: разрушено 299 православных церквей, 240 000 сербов насильственно переведены в римско-католическую веру, а около 750 000 сербов убито.

Фильм тяжелый. Его невозможно смотреть без слез, сопереживая страданиям Дары, ее близких и всех "новомучеников Ясеновацких" (Архиерейский собор Сербской Православной Церкви (СПЦ) прославил собор новомучеников Ясеновацких).

Чем для России важна картина "Дара из Ясеноваца"?

На этот вопрос корреспонденту "Российской газеты" ответил декан философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессор Драга Мастилович, разъяснивший, что под покровительством Гитлера и в качестве его самых верных союзников хорваты-усташи приложили все усилия, чтобы завершить проект западных идеологов XIX века: его целью было недопущение проникновения России и православия к теплым морям за счет уничтожения почти двух миллионов православных сербов.

"В отчете Государственной комиссии Федеративной Народной Республики Югославии об установлении преступлений оккупантов и их пособников (1945 год), в числе прочего говорится: "Достижением НГХ стало то, что история получила новое представление о свирепости и кровопролитии. Вся история массовых криминальных убийств - просто блеклая картина перед лицом беспрецедентного террора в НГХ. В то время как за три столетия испанская инквизиция принесла около 30 тысяч жертв, Независимое государство Хорватия, с населением менее 6 миллионов человек, в течение нескольких месяцев уничтожило 500-700 тысяч человек". Эти преступления оставляли без слов даже немецких и итальянских офицеров. Так, гитлеровский представитель в НГХ генерал Эдмунд Гляйзе фон Хорстенау действия усташей называл "неистовством бесчеловечных садистов", - сообщил профессор.

Аналогичной точки зрения придерживается и профессор философского факультета Белградского университета Милош Кович, констатирующий, что одна из главных причин враждебности Запада к сербам заключается в том, что они считают их с XIX века "малыми русскими". "Действительно, Россия оказала решающую поддержку борьбе сербов за освобождение от османского владычества, а сербы всегда отвечали России всеобщей любовью, которую можно назвать неотъемлемой частью сербской национальной идентичности, - отметил историк. - Сербы никогда не забудут о помощи Николая II и России в роковом для нас 1914 году. Сдерживая западных крестоносцев, своими массовыми страданиями, как в 1941 или 1999 годах, сербы указывали России на опасность, давая ей время собраться и подготовиться к обороне. Я думаю, что важно понимать: агрессия Запада против сербов - это лишь подготовка к походу на Россию".