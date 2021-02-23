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23.02.2021 06:00
Рубрика: Культура

Журавли подо Ржевом

Премьера фильма на канале "БелРос"
Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8388)
Во вторник, 23 февраля, в 21.45 в эфир российско-белорусского телеканала "БелРос" выйдет фильм "Ржев. 500 дней в огне". Режиссер документальной ленты - Роман Ганган. Председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович - один из продюсеров фильма. Он и рассказал "РГ" о предстоящей большой премьере.
Константин Фомин и Андрей Коробцов искали в архивах фото бойцов, воевавших подо Ржевом. Фото: Предоставлено телеканалом "БелРос" Константин Фомин и Андрей Коробцов искали в архивах фото бойцов, воевавших подо Ржевом. Фото: Предоставлено телеканалом "БелРос"
Константин Фомин и Андрей Коробцов искали в архивах фото бойцов, воевавших подо Ржевом. Фото: Предоставлено телеканалом "БелРос"

Вы обещаете приоткрыть тайны Ржевской битвы. А они остались?

Николай Ефимович: Остались. В советское время история этих событий замалчивалась. Дело в том, что Ржевская битва считалась едва ли не главным провалом советского командования. Никакого победного пафоса тут не было и в помине. Но без поражений не бывает побед. А что касается загадок, то вот, например, факт из истории Великой Отечественной - Сталин лично приезжал на фронт лишь однажды, и было это именно подо Ржевом. Что его заставило это сделать? Об этом - в фильме.

Сколько велись съемки, вам не помешала пандемия?

Николай Ефимович: Задумывали проект мы еще до пандемии, она, конечно, нас немного отодвинула с большой премьерой. Оставшихся участников Ржевской битвы - единицы, их надо беречь. Все же съемочная группа свозила одного из них на места боев, это были очень пронзительные моменты.
Беседа с 33-летним скульптором, создавшим величественный памятник подо Ржевом

Съемки продолжались год. Когда съемочная группа впервые приехала на это поле, то там не было ничего - одна раскисшая от весенней распутицы грязь, а сейчас - когда видишь этого солдата с журавлями...

Фильм коснется и Ржевского мемориала?

Николай Ефимович: Да, конечно. В фильме не только военная хроника, воспоминания ветеранов. Очень важно - соединение с той идеей мемориала, которая возникла у молодых ребят, не видевших войны, авторов памятника архитектора Константина Фомина и скульптора Андрея Коробцова. У одного из них дед воевал, у другого тоже есть своя семейная история войны. Они провели невероятную работу - поднимали в архивах фотографии бойцов, воевавших подо Ржевом и пытались найти тот самый образ солдата. Идея была, что это памятник не полководцам, не генералам, а простым солдатам.

Вопрос о памятнике поднимал еще в советское время Алексей Рапота, генерал-майор в отставке, военный летчик, участник этих боев. Но ему отвечали: есть памятник на Поклонной горе, другие мемориалы. И вообще это чуть ли не позорная история, мол, зачем ее увековечивать. К счастью, президенты России и Беларуси поддержали идею Ржевского мемориала, с которой выступили государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота и ветераны. Алексея Рапоту мы, к счастью, тоже успели записать до его ухода из жизни в прошлом году. И он еще увидел сам памятник.

Не каждый памятник принимается так сразу и безоговорочно народом. За эти чуть больше чем полгода с момента его открытия там побывало уже больше полумиллиона человек. Обо всем этом мы и расскажем зрителю.

P.S. Алексея Рапоты не стало в октябре 2020 года. Николай Ефимович написал материал о нем, который можно прочитать здесь.

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