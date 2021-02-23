Во вторник, 23 февраля, в 21.45 в эфир российско-белорусского телеканала "БелРос" выйдет фильм "Ржев. 500 дней в огне". Режиссер документальной ленты - Роман Ганган. Председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович - один из продюсеров фильма. Он и рассказал "РГ" о предстоящей большой премьере.

Вы обещаете приоткрыть тайны Ржевской битвы. А они остались?

Николай Ефимович: Остались. В советское время история этих событий замалчивалась. Дело в том, что Ржевская битва считалась едва ли не главным провалом советского командования. Никакого победного пафоса тут не было и в помине. Но без поражений не бывает побед. А что касается загадок, то вот, например, факт из истории Великой Отечественной - Сталин лично приезжал на фронт лишь однажды, и было это именно подо Ржевом. Что его заставило это сделать? Об этом - в фильме.

Сколько велись съемки, вам не помешала пандемия?

Николай Ефимович: Задумывали проект мы еще до пандемии, она, конечно, нас немного отодвинула с большой премьерой. Оставшихся участников Ржевской битвы - единицы, их надо беречь. Все же съемочная группа свозила одного из них на места боев, это были очень пронзительные моменты.

Съемки продолжались год. Когда съемочная группа впервые приехала на это поле, то там не было ничего - одна раскисшая от весенней распутицы грязь, а сейчас - когда видишь этого солдата с журавлями...

Фильм коснется и Ржевского мемориала?

Николай Ефимович: Да, конечно. В фильме не только военная хроника, воспоминания ветеранов. Очень важно - соединение с той идеей мемориала, которая возникла у молодых ребят, не видевших войны, авторов памятника архитектора Константина Фомина и скульптора Андрея Коробцова. У одного из них дед воевал, у другого тоже есть своя семейная история войны. Они провели невероятную работу - поднимали в архивах фотографии бойцов, воевавших подо Ржевом и пытались найти тот самый образ солдата. Идея была, что это памятник не полководцам, не генералам, а простым солдатам.

Вопрос о памятнике поднимал еще в советское время Алексей Рапота, генерал-майор в отставке, военный летчик, участник этих боев. Но ему отвечали: есть памятник на Поклонной горе, другие мемориалы. И вообще это чуть ли не позорная история, мол, зачем ее увековечивать. К счастью, президенты России и Беларуси поддержали идею Ржевского мемориала, с которой выступили государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота и ветераны. Алексея Рапоту мы, к счастью, тоже успели записать до его ухода из жизни в прошлом году. И он еще увидел сам памятник.

Не каждый памятник принимается так сразу и безоговорочно народом. За эти чуть больше чем полгода с момента его открытия там побывало уже больше полумиллиона человек. Обо всем этом мы и расскажем зрителю.

P.S. Алексея Рапоты не стало в октябре 2020 года. Николай Ефимович написал материал о нем, который можно прочитать здесь.