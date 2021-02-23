Новости

Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества 02:33
Дубль Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Кротоне" в чемпионате Италии 01:36
В легендарном "Маппет-шоу" усмотрели "непристойности" 01:32
"Монако" поиздевался над "Барселоной" после победы над "ПСЖ" 01:16
Семья замерзшего в Техасе мальчика подала иск против энергетиков 00:48
Путин выступил с видеообращением в День защитника Отечества 00:43
Лазертаг, мини-биатлон, концерт: Чем порадуют парки Москвы 23 февраля 00:30
NASA опубликовало видео посадки ровера Perseverance на Марс 00:24
Мигранты из Африки пытались проникнуть в Европу в токсичных контейнерах 00:15
Гай Ричи снимет фильм о Второй мировой войне 00:05
США ввели новые санкции против судна, строящего "Северный поток-2" 22.02.2021
В Москве уровень опасности повышен до "оранжевого" из-за мороза 22.02.2021
"Спартак" и "Витязь" разыграют последнюю путевку в плей-офф КХЛ 22.02.2021
МИД РФ о новых санкциях ЕС: Упущена очередная возможность 22.02.2021
Кадыров пошутил про "скандальное" фото с премьер-министром Украины 22.02.2021
В Воронеже иномарка насмерть сбила пенсионера с собакой 22.02.2021
Парламент Грузии выразил доверие правительству Гарибашвили 22.02.2021
Вылечившаяся от рака американка полетит в космос в составе миссии SpaceX 22.02.2021
В Госдуме ожидают ответ на антироссийские санкции ЕС из-за Навального 22.02.2021
"Заело пластинку": В МИД РФ ответили на решение ЕС ввести новые санкции 22.02.2021
Google снимет запрет на политическую рекламу 22.02.2021
НХЛ поддержала Панарина и "Рейнджерс" после обвинений в избиении девушки 22.02.2021
Анна Кузнецова рассказала о состоянии избитой воспитанницы интерната 22.02.2021
Уполномоченный по правам человека получила более 200 тысяч обращений 22.02.2021
Британия откроет авиасообщение с другими странами не раньше середины мая 22.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
23.02.2021 01:36
Рубрика: Спорт

Дубль Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Кротоне" в чемпионате Италии

Текст: Максим Домчев
Туринский "Ювентус" в матче Серии А на своем поле забил три безответных мяча в ворота "Кротоне". На счету Криштиану Роналду дубль.
Фото: AFP/Marco BERTORELLO Фото: AFP/Marco BERTORELLO
Фото: AFP/Marco BERTORELLO

В рамках 23-го тура чемпионата Италии по футболу "Ювентус" в Турине принимал аутсайдера турнира - "Кротоне".

Фото: REUTERS
Роналду первым в мире собрал 500 миллионов подписчиков в соцсетях

Гости достойно бились более половины тайма, даже создав несколько опасных моментов у ворот Джанлуиджи Буффона. Но на 38-й минуте упустили в своей штрафной Криштиану Роналду, который неотразимо пробил головой.

В компенсированное время первого тайма Роналду еще раз наказал "Кротоне" за ошибку. И снова сделал это ударом головой.

Роналду был близок и к хет-трику, но не реализовал несколько моментов. А точку в матче поставил американец Уэстон Маккенни.

Благодаря этой победе "Ювентус" поднялся на третью строчку в турнирной таблице, набрав 45 очков.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Криштиану Роналду

Главное сегодня

NASA опубликовало видео посадки ровера Perseverance на Марс
Путин и Лукашенко покатались на лыжах и снегоходах
Росавиация не планирует запрещать полеты Boeing 777
США ввели новые санкции против судна, строящего "Северный поток-2"
Маас призвал ЕС сохранить диалог с Россией
Жозе Моуринью назвали лучшим тренером XXI века
Стала известна дата начала следующего сезона в РПЛ