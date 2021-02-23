Дубль Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Кротоне" в чемпионате Италии

Туринский "Ювентус" в матче Серии А на своем поле забил три безответных мяча в ворота "Кротоне". На счету Криштиану Роналду дубль.

В рамках 23-го тура чемпионата Италии по футболу "Ювентус" в Турине принимал аутсайдера турнира - "Кротоне".

Гости достойно бились более половины тайма, даже создав несколько опасных моментов у ворот Джанлуиджи Буффона. Но на 38-й минуте упустили в своей штрафной Криштиану Роналду, который неотразимо пробил головой.

В компенсированное время первого тайма Роналду еще раз наказал "Кротоне" за ошибку. И снова сделал это ударом головой.

Роналду был близок и к хет-трику, но не реализовал несколько моментов. А точку в матче поставил американец Уэстон Маккенни.

Благодаря этой победе "Ювентус" поднялся на третью строчку в турнирной таблице, набрав 45 очков.