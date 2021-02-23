Эксперты рассказали, какую одежду россияне покупают с рук

Покупатели мужчины чаще женщин готовы покупать одежду с рук.​ Женские одежда, обувь, аксессуары за 2020 год стали популярнее на 34%, а мужские на 46%, свидетельствуют данные исследования Авито, подготовленного для "Российской газеты".

Женщины охотнее всего покупают верхнюю одежду. Треть всех приобретаемых женских вещей относится к этой категории. За год спрос на куртки, пальто и пуховики вырос на 29%. Второе место по популярности занимает обувь, третье место у платьев и юбок.

Карантинный год, который снизил спрос на новую офисную одежду, почему-то не сказался на подержанной. Спрос на пиджаки и костюмы подскочил на 68%. Брюками женщины стали интересоваться на 49% активнее, а рубашки стали искать на 25% чаще.

Интересно, что и продавать офисную одежду стали больше. В целом предложение женской одежды в 2020 году выросло на 19%. Больше всего оно увеличилось в подкатегориях "Брюки" и "Пиджаки и костюмы" на 29% и 33% соответственно. А вот расставаться со свадебными платьями стали реже. Их стали размещать только на 1,5% чаще. Возможно все дело в карантине, из-за которого откладывались свадьбы.

В мужской одежде самой популярной стала подкатегория "Обувь", спрос на нее вырос на 46%. Верхней одеждой мужчины стали интересоваться на 37% чаще. Доля "офисных" пиджаков и костюмов в общем числе запросов снизилась, как и рубашек. А вот брюки, напротив, стали востребование на 75%.

Мужчины активнее женщин распродавали свою одежду. Количество объявлений в разделе "Мужская одежда" за год выросло на 25%. Больше всего увеличилось предложение футболок - на 45%, и брюк - на 43%.