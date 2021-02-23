Эпидемиологи настаивают на необходимости ускорить вакцинацию

В России появилась, наконец, третья вакцина от COVID-19, и это дает нам большие преимущества: три разных препарата дают возможность врачам выбирать для прививки каждого пациента тот, который подходит конкретно ему.

Только что зарегистрированная вакцина от Центра Чумакова, в частности, считается препаратом "мягкого" действия - ее можно применять при многих серьезных хронических заболеваниях. Вакцины именно этого типа используют, например, у больных с иммунодефицитными состояниями и аутоиммунными заболеваниями. Без опасений можно применять эту вакцину и при многих хронических недугах.

Прививки в России сейчас делают в основном "Спутником V". Производство "ЭпиВакКороны" наращивается, а третья, чумаковская вакцина "КовиВак" начнет поступать в медучреждения примерно через месяц, к концу марта.

Успокаиваться в связи с улучшающейся картиной заболеваемости, однако, нельзя. В любой момент коронавирус может вновь пойти в атаку. Эпидемиологи считают третью волну COVID-19 вполне реальной. Об этом свидетельствует и опыт Европы - где многие страны сейчас по-прежнему живут в состоянии жесткого локдауна. Да и наши собственные наблюдения говорят, что пока инфекция циркулирует среди людей, угроза роста числа заболевших остается: так произошло прошлой весной перед самым началом уже объявленного карантина в Москве, когда народ отправился на массовые пикники.

"Расслабляться абсолютно точно рано, - пояснил "РГ" заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. - Чтобы темпы распространения инфекции замедлились, необходимо, чтобы иммунитет против нее имело 60-70 процентов населения. Не важно, каким путем - естественным, то есть переболев, или за счет вакцинации. Хотя за счет вакцинации, конечно, лучше и безопаснее. Но у нас пока такую защиту имеет в лучшем случае 5-6 процентов населения".

Поэтому так важно по-прежнему соблюдать противоэпидемические меры и увеличивать темпы вакцинации.

Между тем вчера наш "Спутник V" зарегистрировали еще в трех странах: Мексике, Киргизии и Гайане, количество стран, готовых прививать население российским препаратом, достигло 34. При этом в ПФПИ подчеркивают, что наша страна пошла по уникальному пути - разработчики вакцины готовы предоставить технологию производства "Спутника V" и помочь наладить его выпуск на зарубежных фармзаводах.

Компетентно

Айдар Ишмухаметов, директор ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН:

- Разработанная нами вакцина - классическая цельновирионная. Такие вакцины человечество использует уже более 200 лет. Во время пандемии коронавируса сложилась уникальная ситуация: правительства разных стран вложили огромные деньги, миллиарды долларов, в разработку лекарственных средств и вакцин от COVID-19. Поэтому появилось много стартапов: научные разработки различных вариантов генно-инженерных вакцинных препаратов удалось быстро перевести на технологические рельсы, начав массовое производство. Но все же поскольку в таких масштабах все это делалось впервые, неизбежно при переводе синтеза вакцин из лабораторных условий в промышленные возникали сложности, и это касается практически всех вакцин - и разработанных за рубежом, и российских.

Что касается нашего "КовиВака" - до нынешней пандемии практически 100% вакцин, производимых и используемых в мире, были того же типа. Поэтому у нашей вакцины понятная экономика, понятная платформа, понятный принцип действия и предсказуемые осложнения. То есть, собственно говоря, вся ситуация с ней и ее производством и применением более предсказуема.

Когда мы начали работать над новой вакциной, а это произошло ровно год назад, мы уже четко представляли, как будем переносить ее из лабораторных условий в промышленное производство, какое оборудование нам будет нужно, какие специалисты, и у нас все это есть.

Поэтому я ответственно говорю и считаю это очень важным: к моменту регистрации нашей вакцины мы одновременно уже полностью подготовили производственные мощностей - это основополагающая вещь для стабильного, надежного выпуска препарата.

Сейчас нам нужно примерно месяц, чтобы наладить контроль качества уже не опытных, а промышленных партий вакцины, и мы очень внимательно за этим следим. Таким образом, в марте мы ожидаем вывести в гражданский оборот 120 тысяч доз "КовиВака". С апреля планируем производить уже полмиллиона доз в месяц.

Сейчас предстоит решить принципиальный вопрос, как мы будем развиваться. Под выпуск "КовиВак" мы подготовили новый цех нашего предприятия, который изначально готовился под другие задачи. Сейчас в апреле планируем начать модернизацию производства. Понятно, что можно подойти несколькими способами. Это могут быть дополнительные цеха, и их можно создавать на базе Центра Чумакова. Можно инвестировать и в новое отдельное производство - это вопрос государственного решения.

Что касается вывода нашей вакцины на международные рынки, мы, безусловно, к этому стремимся. Институт Чумакова - единственное в России биотехнологическое производство, которое прошло преквалификацию ВОЗ, имеет все соответствующие сертификаты и разрешения. Мы участвуем в международных программах по борьбе с опасными инфекциями. Так, наша вакцина от желтой лихорадки поставляется более чем в 50 стран мира. Собственно, ресурсы от ее экспорта мы и задействовали, когда начали разрабатывать вакцину против новой коронавирусной инфекции. Конечно, мы надеемся, что и "КовиВак" будет востребована в мире. Но сейчас говорить об этом преждевременно: сначала нужно удовлетворить внутренние потребности и справиться с эпидемией в России.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Невинная

А как у них

По данным словацкого издания Dennk N, в стране умирают около 30 процентов госпитализированных с диагнозом COVID-19. На прошлой неделе власти Словакии обратились к Еврокомиссии с просьбой направить на помощь словацким медикам десять врачей и 25 медсестер, специализирующихся на работе с больными коронавирусом. В правительстве велись переговоры о том, чтобы закупить в России "Спутник V". Однако это решение не было принято из-за вето вице-премьера Вероники Ремишовой, которая настояла на том, чтобы подождать результатов регистрации российской вакцины в Европейском агентстве лекарственных средств. Это вызвало возмущение премьера Игора Матовича. На своей странице в "Фейсбуке" он указал на то, что минздрав выдает разрешения на множество лекарств, не зарегистрированных в Европейском агентстве лекарственных средств, и только в случае с российской вакциной это стало препятствием. "Неужели никого не волнует мнение 300 тысяч желающих привиться "Спутником"? Почему мы не даем людям возможность самим решить, могут ли они доверять вакцине, которую считают безопасной в Венгрии, Сан-Марино, Дубаи, Бахрейне и т.д.?" - написал Матович.

"Никто не будет держать для нас в запасе два миллиона вакцин. Их доставят в страны, где руководствуются здравым смыслом, и не ставят политические интересы выше спасения жизней", - указал он.

В соседней Чехии ситуация складывается не лучше. По данным на понедельник, в чешских больницах находятся более шести с половиной тысяч инфицированных COVID-19, из них 1329 человек в тяжелом состоянии. В местных больницах не хватает мест и мощностей для того, чтобы лечить всех нуждающихся в медицинской помощи. С 25 февраля власти обязали чехов носить в магазинах, больницах и транспорте респираторы или по две медицинские маски одновременно.

Подготовила Ариадна Рокоссовская