Фитнес-центры повышают стоимость карт

Фитнес-клубы готовятся к повышению цен на абонементы в марте-апреле. В среднем цены на их услуги вырастут на 5-10%, сообщили "РГ" в Ассоциации операторов фитнес-индустрии России (АОФИ).

Фитнес-клубы готовятся к повышению цен. Их услуги могут подорожать на 5-10%. Фото: Сергей Куксин

Они могут себе позволить такое решение. Ограничения снимаются, люди возвращаются в залы.

"Мы видим, что многие клубы уже пришли к выводу, что цену карты придется увеличивать. Сейчас эта тенденция еще не видна, но она станет заметна в марте-апреле", - сообщила президент АОФИ Ольга Киселева. Повышение на 5-10% позволит сохранить финансовую устойчивость и не растерять постоянных клиентов.

Клубы уже не могут закрывать финансовые "дыры" с помощью дисконта. "Мы были закрыты слишком долго. Аренды, зарплаты, налоги никто не отменял, все накопили долги или расстались с резервами", - рассказала Анастасия Юсина, владелец сети фитнес-клубов Orange Fitness/City Fitness. Наибольший провал продаж клубных карт пришелся на конец лета - начало осени прошлого года. "Статистика АОФИ августа-сентября 2020 года говорит о том, что объемы продаж клубного членства в фитнесе снизились на 40-50% относительно аналогичного периода 2019 года", - уточнила Ольга Киселева. Клубы старались удержать постоянных клиентов и привлечь новых с помощью дисконта в 10-20%. Экономили и сами посетители клубов. Если раньше самым высоким спросом пользовались годовые карты, то сейчас спрос сместился в сторону трехмесячных и полугодовых. "Произошло изменение потребительского поведения. И не только в фитнес-индустрии - люди в целом стали покупать более "короткие" продукты, так как не уверены в завтрашнем дне", - говорит Ольга Киселева. Если раньше количество коротких контрактов составляло около 20%, то сейчас эта цифра приближается к 40%. Чтобы подтолкнуть клиентов к выбору более длительных абонементов, клубы начали дробить платежи.

"Для членов клуба всегда действует программа лояльности - в течение определенного срока с момента окончания абонемента они могут продлить его по спеццене", - поясняет Марина Мандзюк, управляющая "Форвард-Фитнес".

Новых клиентов клубы стараются привлечь сменой подхода: стараются кроме аудитории, которая приходит "делать тело", добавить и ту, что выбирает спорт по медицинским показаниям. Таких уже 55% от всех занимающихся.

Для многих потребителей цены фитнес-клубов остаются слишком высокими. Снизить стоимость занятий помогло бы внедрение в фитнес-индустрию инструментов, зарекомендовавших себя в других отраслях. К примеру, невозвратных тарифов, как на авиабилеты. Сейчас по Закону "О защите прав потребителей" фитнес-клубы обязаны вернуть деньги за оплаченную, но не оказанную услугу, что препятствует их появлению. Письмо с предложением снять ограничения, которые мешают ввести невозвратные карты, АОФИ направила в адрес зампреда правительства Дмитрия Чернышенко. Стимулировать покупку клубных карт мог бы кешбэк, по аналогии с туристическим. Он хорошо поддержал гостиницы и турфирмы в 2020 году, а также снизил стоимость отдыха для россиян. Представители индустрии фитнеса считают, что возврат покупателям 20% стоимости карт помог бы наполнить спортивные залы новыми клиентами.