По указу президента Джо Байдена в стране был объявлен пятидневный траур. Как признают бильд-редакторы газеты, работа над графикой, исполненной в цветах от серого до пепельно-черного, отражает динамику смертей, далась ее авторам нелегко в эмоциональном плане.

Скорбное полотно "оставляет тягостное впечатление" и позволяет наглядно увидеть масштаб бедствия, охватившего страну. При этом эксперты издания настаивают: столь высокая летальность "не была неизбежной". По их мнению, она связана с низкой эффективностью как властей на местах, так и системы здравоохранения страны в целом. На США приходится около 20 процентов всех жертв COVID-19. "Вирус проник в каждый уголок Америки, опустошая города и села, накрывая один регион за другим, подобно волнам", - заключает издание.