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23.02.2021 14:32
Рубрика: Экономика

Илон Маск потерял 15 миллиардов долларов из-за падения цены биткоина

Текст: Юрий Чернов

По данным Индекса миллиардеров Bloomberg, глава Tesla Илон Маск утратил звание самого богатого человека на планете. Его обошел Джефф Безос, глава Amazon. В этот понедельник Маск потерял более 15 миллиардов долларов своего состояния на фоне падения акций компании Tesla. Сейчас Маск занимает второе место в рейтинге миллиардеров с чистым капиталом в 183,4 миллиарда долларов, а состояние Безоса составляет 186,3 миллиардов.

Фото: istockphoto
Экономист прокомментировал рекордный рост курса биткоина

Падение акций Tesla связывают с заметным снижением стоимости криптовалюты биткоин, цена которой опустилась с рекордной отметки в 58 тысяч долларов, установленной в это воскресенье, до 46 тысяч долларов во вторник. Напомним, в начале февраля стало известно, что компания Илона Маска инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, в Tesla заявили, что в ближайшем будущем планируют начать принимать криптовалюту в качестве средства платежа. Сразу после этой новости цена биткоина выросла на 13% и продолжила расти до этих выходных.

Однако уже в этот понедельник цена криптовалюты устремилась вниз. Это падение биткоина аналитики частично связывают и с активностью Маска в социальных сетях, а именно с одним из его последних твитов, который он опубликовал 20 февраля. В ветке соцсети, где обсуждались криптовалюты, Маск написал, что считает текущие цены на биткоин и эфириум завышенными. А за день до этого он и вовсе с критикой отозвался об инвестировании Tesla в биткоин, назвав этот шаг безрассудным.

"Чтобы было понятно - я не инвестор, я инженер. Я даже не владею никакими публично торгуемыми акциями, кроме Tesla. Однако, когда у бумажной валюты отрицательная реальная доходность, только дурак не будет искать что-то еще. Биткоин почти так же хорош, как бумажные деньги. Ключевое слово - "почти"", - написал чуть позже Илон Маск.

Экономика Финансы Виртуальные валюты

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