"Интересная формулировка": Мария Захарова о блокировках в Twiiter

Россия будет разбираться с основаниями, на которых Twitter заблокировал сто "российских" аккаунтов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, ранее руководство соцсети заявило об удалении ста аккаунтов, которые определило как "российские", добавив, что они якобы пытались "подорвать веру в НАТО и его стабильность", а также "влиять на США".

Такую формулировку Захарова назвала "интересной", отметив, что "под неё могут попасть миллионы пользователей".

"Даже ресурсы Навального и сотоварищей - вот уж они точно влияют на США и ЕС, учитывая с какой скоростью там штампуются антироссийские санкции по просьбе "агентов влияния", - подчеркнула Захарова в комментарии РИА Новости.

С основанием блокировки РФ будет разбираться и даст экспертное заключение, пообещала официальный представитель МИД.