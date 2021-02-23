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23.02.2021 23:03
Рубрика: Власть

"Интересная формулировка": Мария Захарова о блокировках в Twiiter

Россия будет разбираться с основаниями, на которых Twitter заблокировал сто "российских" аккаунтов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Напомним, ранее руководство соцсети заявило об удалении ста аккаунтов, которые определило как "российские", добавив, что они якобы пытались "подорвать веру в НАТО и его стабильность", а также "влиять на США".

Такую формулировку Захарова назвала "интересной", отметив, что "под неё могут попасть миллионы пользователей".

"Даже ресурсы Навального и сотоварищей - вот уж они точно влияют на США и ЕС, учитывая с какой скоростью там штампуются антироссийские санкции по просьбе "агентов влияния", - подчеркнула Захарова в комментарии РИА Новости.

С основанием блокировки РФ будет разбираться и даст экспертное заключение, пообещала официальный представитель МИД.

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