Как Берлинский кинофестиваль борется за выживание

Пандемия серьезно сказалась на самочувствии берлинских "медведей" - главного символа Берлинского международного кинофестиваля, который ежегодно проходил в феврале, а теперь ожесточенно борется за выживание.

До 71-го фестиваля остается меньше недели. 1 марта он начнет свои конкурсные показы в экстремальных условиях локдауна: берлинские кинотеатры не работают, границы закрыты, пустые улицы и площади, как в апокалиптическом фильме, завалены снегом. Угроза распространения новых мутаций коронавируса пока остается, и объявленный до 7 марта жесткий локдаун может быть продолжен.

Фестиваль пройдет онлайн. Не выезжая из дома, будут смотреть фильмы аккредитованные журналисты из разных стран, но и то не все и не везде: у правообладателей картин есть возможность блокировать показ в тех или иных странах и территориях. Обычные зрители нынешний фестиваль смогут наблюдать пока только по газетным отчетам. Программа главного конкурса сокращена до минимума: она состоит из пятнадцати картин, и вместо одиннадцати дней в обычное время фестиваль ее выстрелит за пять суток. Среди участников фестиваля нет главной кинематографии мира - американской, и треть конкурса составляют фильмы из самой Германии. Жюри из пяти кинематографистов (Венгрия, Израиль, Иран, Италия, Румыния), на этот раз не имеющее председателя, объявит лауреатов 5 марта. В июне, надеясь на улучшение ситуации с пандемией, дирекция обещает провести вторую часть Берлинале в обычном формате и показать лучшие картины конкурсов в кинотеатрах публике; тогда же должны пройти и торжественные фестивальные церемонии.

Понятно, что все эти варианты компромиссны. Фестиваль просто хочет обозначить свое присутствие в 2021 году, уже не претендуя на заметные кинематографические открытия и праздничность. Трудно было ожидать иного: в течение года мировые кинематографии фактически простаивали, снимая мало и робко - только то и тогда, что и когда позволяли условия пандемии. Все главные премьеры года отложены на неопределенные сроки, кинотеатры Европы и Америки закрыты, индустрия терпит невиданные убытки. Больших премьер нет, и они не ожидаются.

Зато рванули вперед стрим-платформы. Все главные премьеры теперь проходят на сайтах Netflix, HBO, CBS и других стрим-гигантов. И только половина американских зрителей, согласно новейшим опросам, готовы вернуться в кинотеатры - другая половина предпочитает смотреть кино у себя дома. Фестивали прошлого года в Венеции и Торонто уже опробовали опыт онлайн-форматов и активно к ним присматриваются. Крупные кинорежиссеры и звезды все активнее перемещаются в зону сериалов. Так что к прежним классическим формам праздничных кинофорумов мы скорее всего уже не вернемся.

Надо сказать, Берлинский фестиваль и до пандемии сталкивался за последнее время с серьезными вызовами. Сменилось его руководство - взамен снятого с поста директора Дитера Косслика пришел тандем Карло Шатриан (арт-директор) и Мариэтт Риссенбек (исполнительный директор). Все ждали крутых перемен к лучшему - смены вех в художественной политике фестиваля, восстановления его пошатнувшегося при Косслике реноме. Но перед самым фестивалем 2020 года вскрылись неприглядные подробности биографии основателя Берлинале Альфреда Бауэра: в годы гитлеризма он служил в геббельсовском министерстве пропаганды и просвещения, был членом нацистской партии, в юности - активистом молодежных штурмовых отрядов, а во время войны был одним из тех, кто формировал культурную политику немецкого кинематографа в духе "просвещенного национал-социализма" и решал, кого из "провинившихся" коллег отправить на фронт. Когда были опубликованы эти сенсационные разоблачения, фестиваль спешно отменил уже анонсированную презентацию мемориальной книги о Бауэре и переименовал приз его имени, который вручался выдающимся деятелям мирового кино, - отныне это просто еще один Серебряный медведь.

На фестивале прошлого года участники и гости в грустью обнаружили, что прекратили свое существования огромные кинотеатры SONY-центра - космического вида комплекса зданий на Потсдамерплатц. Но конкурсные показы фестиваля еще шли в пятиярусном Театре на Марлендитрихплатц, который уже два десятилетия считался главной штаб-квартирой Берлинале. В этом марте театр будет, естественно, пустовать, а вот примет ли он фестиваль будущего года - вопрос, который все больше волнует наблюдателей. Некоторые эксперты прогнозируют, что такой огромный театр для будущих фестивалей может не понадобиться - фестивальное движение трансформируется на наших глазах и, вероятно, в ближайшие годы принципиально изменит свои контуры. Да и владельцы Театра мюзиклов на Постдамер платц, по некоторым сведениям, серьезно думают о том, целесообразно ли ежегодно перформатировать 1800-местный зал в Berlinale Palast.

Фильмов из России в главном конкурсе предстоящего Берлинале нет. В программе короткометражных фильмов участвует 8-минутная анимационная картина "Вадим на прогулке" режиссера-экспериментатора Саши Свирского - о бунте героя, который пытается стряхнуть с себя морок унылых офисных будней. А в программе "Форум" среди 17 конкурсных картин пройдет фильм "Дочь рыбака" петербургского режиссера, дебютантки в полнометражном кино Юлдус Бахтиозиной.

"Российская газета", как всегда, будет сообщать о ходе конкурсных показов Берлинале. Все остальные события, включая пресс-конференции с создателями фильмов, в этом году отменены.