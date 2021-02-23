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23.02.2021 23:05
Рубрика: Общество

Угадайку отменили

Как изменился ЕГЭ за 20 лет
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Неделя № 39(8390)
Единому госэкзамену в России исполнилось 20 лет! "РГ" вспоминает, как развивался ЕГЭ, и рассказывает, каким он стал сегодня.
Аналог единого госэкзамена есть во многих странах: в Англии, США, Китае, Германии, Франции… Фото: РИА Новости Аналог единого госэкзамена есть во многих странах: в Англии, США, Китае, Германии, Франции… Фото: РИА Новости
Аналог единого госэкзамена есть во многих странах: в Англии, США, Китае, Германии, Франции… Фото: РИА Новости

Эксперимент

Одним из главных авторов идеи Единого государственного экзамена стал Владимир Филиппов, возглавлявший министерство образования с 1998 по 2004 год. По планам, ЕГЭ должен был уничтожить коррупцию, когда на бюджетное место в вузах можно было поступить через платные курсы.

Эксперимент стартовал в 2001 году. Первыми регионами-участниками стали Республики Чувашия, Марий Эл, Якутия, Самарская и Ростовская области. В первом ЕГЭ приняли участие более 30 тысяч выпускников. Затем несколько лет шла "отладка": от поиска оптимальных заданий до доставки бланков, процедуры апелляции... Шел разворот в сторону более массового и более объективного экзамена. В 2008 году количество участников ЕГЭ по всем предметам превышало миллион.

Когда ЕГЭ стал обязательным

В 2009 году вступили в силу поправки в закон об образовании, которые сделали ЕГЭ обязательным для всех выпускников школ. Для получения аттестата нужно было сдать экзамен по русскому языку и математике. Одновременно с этим ЕГЭ получил "главную роль" при поступлении в вуз.

На этом этапе были и трудности, и даже откровенные провалы. Например, в 2010 году в Ростовской области 30 преподавателей, обложившись словарями и учебниками, выполняли задания ЕГЭ вместо учеников. В Астраханской области учителя по телефону подсказывали выпускникам ответы... Все эти и другие подобные истории "РГ" подробно освещала. В 2013 году - массовые утечки заданий в интернет. Результатом многочисленных нарушений стала отставка главы Рособрнадзора Ивана Муравьева.

Фото: iStock
Эксперты рассказали, есть ли альтернатива ЕГЭ

В 2014 году новый глава Рособрнадзора Сергей Кравцов (сегодня он уже министр просвещения РФ. - Прим. ред.) провел "работу над ошибками": для каждого часового пояса были разработаны свои варианты заданий. Выпускники начали сдавать ЕГЭ под прицелом видеокамер.

2015 год также принес изменения: ЕГЭ "заговорил" - добавилась устная часть по иностранным языкам, допуском к экзамену стало итоговое сочинение. Задания с выбором ответа стали значительно сокращаться. Математику разделили по сложности: на базовую и профильную.

Сегодня ЕГЭ - объективный механизм оценки знаний

Затем экзамен становился все более объективным, количество нарушений снижалось из года в год. Стали более защищенными методы доставки заданий в регионы - используются закрытые интернет-каналы. Бланки печатаются прямо в аудиториях. Из ЕГЭ "угадайка" исчезла. Задания стали творческими, заставляющими выпускника анализировать.

Как пандемия повлияла на ЕГЭ

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Проект: Итоговое сочинение в школах пройдет 15 апреля

В 2020 году пандемия COVID-19 внесла серьезные коррективы в единый госэкзамен. Его сдавали только те ребята, кто поступал в вузы. А школьные аттестаты выпускники-2020 получили без экзаменов. На ЕГЭ появились строгие санитарные меры. На экзамены были привлечены 12 тысяч медицинских работников. Они бесконтактно измеряли температуру выпускника и определяли, допускать его или нет, если она повышена. Организаторы ЕГЭ, учителя и наблюдатели в 2020 году надели маски и перчатки. Школьные классы перед каждым экзаменом проветривались, их убирали с дезинфицирующими средствами. На входе были установлены дозаторы с антисептиками. Следили за ходом экзаменов общественные наблюдатели через камеры, а помогали им нейросети и искусственный интеллект. Если "егэшника" ловили в аудитории с мобильником или шпаргалкой - результаты аннулировали. В 2021 году все эти меры сохранятся. Но будет и кое-что новенькое.

ЕГЭ спустя 20 лет

Сегодня ЕГЭ - объективный механизм оценки знаний выпускников. И одновременно это "социальный лифт": благодаря ему у ребят из провинции появилось больше возможностей поступать в сильные столичные вузы. В 2021 году из-за пандемии ЕГЭ по-прежнему будут сдавать только те ребята, кто хочет поступать в вуз. Планируется, что основной период ЕГЭ-2021 пройдет с 31 мая по 2 июля (основные дни - с 31 мая по 25 июня, резерв - с 28 июня по 2 июля). Дополнительный период ЕГЭ - с 12 по 17 июля (основные дни - с 12 по 14 июля, резерв - 17 июля).

Общество Образование ЕГЭ в России Нарушения при сдаче ЕГЭ

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