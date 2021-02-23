Это уральское КБ, известное как разработчик межконтинентальных баллистических ракет на жидком топливе типа "Синева" (для подводных лодок) и "Сармат" (шахтного базирования), подало патентную заявку на облик линейки сверхтяжелых носителей для пусков к Луне и Марсу, сообщило на днях РИА Новости. На сайте Роспатента эта информация не отражена - во всяком случае в открытом доступе. А речь, по версии информагентства, идет о создании ракет грузоподъемностью 53 тонны, 106 и 160 тонн. Носители с подъемной тягой около и выше 100 тонн считаются сверхтяжелыми. В качестве двигателей предлагается использовать кислородно-керосиновые РД-171МВ и кислородно-водородные РД-0120 (оба применяли в советской сверхтяжелой "Энергии"). Авторы патента (или пока заявки на него) уверяют, что такие ракеты космического назначения можно использовать для исследования планет Солнечной системы, в частности Луны и Марса.
Одна из загадок заключается в том, что все прежние и нынешние разработки ГРЦ Макеева не относятся к многоразовым системам. А именно на них, как отмечают эксперты, решили делать ставку в "Роскосмосе". И по этой причине остановлены работы в отношении сверхтяжелой ракеты "Енисей". По заявлению главы "Роскосмоса", проект пересмотрят, а новая сверхтяжелая ракета будет основана на технологиях многократного использования.
На Урале об этом не могут не знать. ГРЦ Макеева входит в "Роскосмос", и его руководство прекрасно во всем ориентируется. Значит, уральцам есть что предложить в ответ на эксперименты Илона Маска с его Falcon Heavy - ракетой-носителем сверхтяжелого класса с возможностью повторного использования первой ступени и боковых ускорителей. В США помимо SpaceX с известной серией ракет Falcon ведутся разработки сверхтяжелых ракет SLS и Starship. Ракету под названием Chang Zheng-9 создают в Китае.