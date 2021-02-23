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23.02.2021 19:31
Рубрика: Общество

Конкурент для "Енисея"

На Урале проектируют ракеты с видом на Луну и Марс?
Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8389)
В ответ на сообщение о приостановке работ по сверхтяжелой ракете "Енисей", что велись большой кооперацией КБ и предприятий "Роскосмоса", неожиданный ход сделан руководством Государственного ракетного центра им. В.П. Макеева (Челябинская область).

Это уральское КБ, известное как разработчик межконтинентальных баллистических ракет на жидком топливе типа "Синева" (для подводных лодок) и "Сармат" (шахтного базирования), подало патентную заявку на облик линейки сверхтяжелых носителей для пусков к Луне и Марсу, сообщило на днях РИА Новости. На сайте Роспатента эта информация не отражена - во всяком случае в открытом доступе. А речь, по версии информагентства, идет о создании ракет грузоподъемностью 53 тонны, 106 и 160 тонн. Носители с подъемной тягой около и выше 100 тонн считаются сверхтяжелыми. В качестве двигателей предлагается использовать кислородно-керосиновые РД-171МВ и кислородно-водородные РД-0120 (оба применяли в советской сверхтяжелой "Энергии"). Авторы патента (или пока заявки на него) уверяют, что такие ракеты космического назначения можно использовать для исследования планет Солнечной системы, в частности Луны и Марса.

Одна из загадок заключается в том, что все прежние и нынешние разработки ГРЦ Макеева не относятся к многоразовым системам. А именно на них, как отмечают эксперты, решили делать ставку в "Роскосмосе". И по этой причине остановлены работы в отношении сверхтяжелой ракеты "Енисей". По заявлению главы "Роскосмоса", проект пересмотрят, а новая сверхтяжелая ракета будет основана на технологиях многократного использования.

Одна из загадок в том, что прежние разработки ГРЦ Макеева не относятся к многоразовым системам

На Урале об этом не могут не знать. ГРЦ Макеева входит в "Роскосмос", и его руководство прекрасно во всем ориентируется. Значит, уральцам есть что предложить в ответ на эксперименты Илона Маска с его Falcon Heavy - ракетой-носителем сверхтяжелого класса с возможностью повторного использования первой ступени и боковых ускорителей. В США помимо SpaceX с известной серией ракет Falcon ведутся разработки сверхтяжелых ракет SLS и Starship. Ракету под названием Chang Zheng-9 создают в Китае.

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