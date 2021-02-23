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Рубрика: Происшествия

Полиция довезет

МВД разработало порядок доставления нетрезвых граждан в вытрезвители
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8389)
За гражданами, не рассчитавшими свои силы в употреблении алкоголя, присмотрит полиция. На улице их не бросят. Отвезут в медвытрезвитель. А если сильно захмелевший человек угрожает тем, с кем он проживает, его заберут и из дома. Но по заявлению тех, кто находится с ним в помещении. В общем, полиция не только займется обеспечением общественного порядка, но и оказанием помощи нетрезвым. МВД разработало порядок доставления нетрезвых граждан в медвытрезвители. Проект приказа размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Напомним, с 1 января вступил в силу закон, который позволяет возродить систему медицинских вытрезвителей - специализированных учреждений, оказывающих помощь людям, находящимся в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения. Создавать такие учреждения должны региональные власти. А накануне в закон о полиции были внесены изменения, которые наделили сотрудников ведомства полномочиями по доставлению таких граждан в медвытрезвители. Чтобы сотрудники полиции смогли воспользоваться этими полномочиями, и разработан соответствующий приказ.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Доставлять в вытрезвители будут граждан, находящихся на улицах, площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, платформах, в скверах, парках, поездах дальнего следования и пригородного сообщения, аэропортах, морских и речных портах, автовокзалах и автостанциях, привокзальных площадях и других общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Туда же будут доставлять нетрезвых граждан и из домов и квартир. Но только в том случае, если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью окружающим или нанести ущерб имуществу.

Чтобы забрать гражданина из дома, одних-то подозрений, что он опасен для окружающих, еще недостаточно. Потребуется еще письменное заявление от тех, кто с ним делит жилище.

"Письменное заявление граждан, находящихся в жилище с лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, о принятии к этому лицу мер, является основанием для осуществления сотрудниками полиции неотложных мер реагирования", - говорится в проекте приказа. При необходимости сотрудники полиции даже организуют вызов "скорой помощи" к такому гражданину.

Чтобы забрать нетрезвого гражданина из дома, в обязательном порядке потребуется письменное заявление от тех, кто с ним делит жилище 

При обнаружении нетрезвого человека в общественном месте полиция при необходимости должна оказать ему первую помощь. Незамедлительно вызвать бригаду "скорой", обеспечить сохранность имущества такого гражданина и доложить в дежурную часть.

Если у "скорой" нет возможности прибыть на место, а такое тоже случается, то полиция доставит нетрезвого в медорганизацию на служебном транспорте.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Перед тем, как направить пьяного в медорганизацию или на медосвидетельствование, сотрудники полиции должны установить личность гражданина, а также проверить по оперативно-справочным и разыскным учетам. Если нет медицинских показаний для помещения гражданина в стационар, его направят в медвытрезвитель. Если есть основания для задержания, то его отвезут в служебные помещения территориальных органов МВД. Но с обязательным медицинским освидетельствованием. Впрочем, если оснований для задержания нет, но и вытрезвителей нет, то его также будут доставлять в эти самые служебные помещения.

Доставление будет осуществляться нарядом полиции не менее двух человек на служебном транспорте. Перед тем, как поместить такого гражданина в служебный автомобиль, сотрудники полиции должны убедиться в отсутствии у него оружия, а также иных предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия. При обнаружении оружия, а также при наличии информации об участии гражданина в совершении преступлений или нахождении в розыске сотрудники полиции должны доложить об этом в дежурную часть.

Сотрудники полиции даже организуют вызов на дом "скорой помощи" к такому нетрезвому гражданину 

"Задачами полиции по доставлению лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, является оказание необходимой помощи в целях предупреждения опасности, угрожающей их жизни и здоровью, пресечение административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность", - говорится в приказе.

Происшествия Правосудие Охрана порядка

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