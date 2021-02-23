Какая недвижимость принесет больший доход

Сдача в аренду какой недвижимости - жилой или коммерческой - сейчас выгоднее?
Кирилл Сиволапов: Именно коммерческая недвижимость призвана приносить доход от сдачи в аренду. Жилая строится не для этого, а то, что она так используется - это ситуация, которая сложилась на рынке. Но мы говорим о непрофессиональном инвесторе, физлице, и у него, помимо цели сберечь свои деньги и получить доход, могут быть дополнительные цели - например, передать квартиру детям. И это может привести к решению в пользу жилой недвижимости.
Татьяна Скрыль: Коммерческая недвижимость приносит больший доход и у нее меньший период окупаемости. Однако поиск арендаторов для нее - это трудозатратная профессиональная работа. Физлица должны обладать набором знаний, уметь анализировать рынок. К тому же коммерческие помещения менее ликвидны при последующей перепродаже, при повторной сдаче в аренду. Инвестиции в жилье менее рискованны.
Какова доходность таких инвестиций?
Татьяна Скрыль: В Москве доходность квартир - 3-4%. В других городах соотношение стоимости квартиры к доходу от нее лучше, там доходность выше - например, в Калининграде, Сочи, Челябинске. В случае с коммерческой недвижимостью "вилка" доходности очень большая. Она зависит от удачного или неудачного расположения помещения. В среднем доходность - 6-7%, но может доходить до 10-12%.
Кирилл Сиволапов: С 2014 года стоимость квартир в твердой валюте падала, и в рублях этот рост едва компенсировал падение. Любая недвижимость - это консервативные инвестиции. И искать максимизацию доходов не совсем правильно, потому что чем они выше, тем выше и риски. Если мы рассмотрим мировую практику, то самая желаемая для всех недвижимость - низкодоходная. Ее основная функция - сбережение денег.
Доход формируется не только от сдачи в аренду, но и от роста цен в долгосрочном периоде. В последнее время был достаточно сильный подъем цен на жилье. А будет ли жилье дорожать еще?
Вторая опасность - рано или поздно мы придем к тому, что рынок аренды жилья станет более цивилизованным. Появятся крупные компании (они уже есть), которые формируют пул квартир для сдачи в аренду, и с ними будет трудно тягаться инвестору, у которого одна квартира. Появятся разного рода фонды, которые будут инвестировать в разные виды недвижимости и управляться профессиональными инвесторами. Их появление будет сильно давить на рынок арендных квартир в обычном жилом фонде.
Сейчас уже есть дома, где все жилье арендное. Все жильцы платят одинаково высокую арендную плату, выравнивается социум. Тогда как в старом фонде у вас может быть сосед-алкоголик. Хорошая же коммерческая недвижимость всегда будет пользоваться спросом.
Если все-таки вкладываться в коммерческую недвижимость, то в какие ее виды?
Кирилл Сиволапов: Офисы и торговые помещения, стрит-ретейл. Не в рамках бизнес-центров. На маленькие помещения, конечно, высокий спрос, но они подвержены большим рискам. Изменение транспортных потоков, озеленения (допустим, перед входом дерево посадили) - и в магазин никто не придет. Плохая история - стрит-ретейл в строящемся районе. Он начинает работать, когда квартал заселен. Но тогда уже другие цены.
Как выбирать покупаемую для инвестиций квартиру и нежилое помещение?
Татьяна Скрыль: Для коммерции, конечно, важны проходимость, первая или вторая это линия. Будет влиять кубатура помещения. Каждый арендатор предъявляет специфические требования. Допустим, для ресторана, пекарни - это дополнительные электрические мощности, которые надо согласовывать, для магазина - пути подъезда, посадка деревьев. Квартиру выбрать намного легче, чем коммерческое помещение. На ее выбор влияют транспортная доступность, близость промышленных объектов.
Кирилл Сиволапов: Есть коммерческие помещения более-менее универсальные, подходящие разным типам арендаторов. Жилую недвижимость теоретически проще выбрать. Но жилье - это не только планировка, а еще и транзитные зоны, плотность застройки, отделка. То есть можно купить объект, который не будет расти в цене, а даже будет падать. Квартиры будут конкурировать и за счет этого. Кроме того, формирование инвестиционного рынка жилья приводит к тому, что строители начинают строить объекты чисто инвестиционные с непонятным будущим. Я про студии и маленькие квартиры. Для постоянного проживания это не самое удобное жилье. Да, они хорошо сдаются в аренду, когда много людей приезжает в Москву работать. Но с развитием удаленной работы спрос на них может измениться.
Для жилых и нежилых помещений разные налоги. Это не съедает разницу в доходах?
Татьяна Скрыль: На рынке аренды жилья превалируют серые схемы, в большинстве случаев никто не платит налоги. При сдаче коммерческой недвижимости более прозрачное ведение бизнеса. Если вы сдаете помещение юридическому лицу, то арендная плата - его затратная часть, компании проще иметь дело с юрлицом или ИП. То есть придется оформлять себя как индивидуального предпринимателя, платить налоги и взносы, банковское обслуживание предпринимателей тоже недешевое. Если у потенциального арендатора специфические требования, это эксплуатационные расходы. На время ремонта придется предоставить арендные каникулы. Но арендатор может так и не заехать и процесс зациклится.
Для коммерческой недвижимости налог может доходить до 2% от кадастровой стоимости, тогда как для жилья - до 0,3%, то есть ставки могут отличаться почти в семь раз.
Кирилл Сиволапов: Нагрузка по налогам компенсируется разницей арендных ставок. Когда я говорил про процент доходности, я включал налоги в эти расчеты. В жилье собственнику тоже приходится нести расходы - делать ремонт, покупать и менять мебель. Оформление ИП сейчас не вызывает сложностей, ведение счетов в банках стоит не так дорого.
Для какой недвижимости проще найти арендатора?
Кирилл Сиволапов: Формально количество арендаторов квартир больше, чем арендаторов в коммерции. Рынок больше. Но, с другой стороны, и предложение в аренде жилья больше. А как только доходы у кого-то начинают падать и не хватает на выплату ипотеки, он готов понизить цену вдвое, и из вашей квартиры съедут. Конкуренция сейчас во многом идет чисто ценовая.
С учетом всех этих нюансов - в какую все-таки недвижимость лучше вкладываться?
Татьяна Скрыль: Физлицо, обладая 10 млн рублей и инвестируя в жилую недвижимость, обеспечит себе хоть какой-то стабильный доход, может улучшить жилищные условия, это может быть дополнительным доходом на пенсии, можно решить в будущем финансовые проблемы, продав объект. В коммерческую недвижимость эту сумму можно инвестировать, если вы точно знаете, что у конкретной компании-арендатора есть потребность в таком помещении.
Кирилл Сиволапов: Коммерческая недвижимость - удел профессионалов, здесь больший чек. Это когда у человека есть 50-70 млн рублей. Его бизнес не может эти деньги абсорбировать, ему не имеет смысла инвестировать. А он по голову погружен в работу и хочет хоть куда-то вложиться, чтобы просто не потерять. И тогда он идет на рынок коммерческой недвижимости. Сейчас таких запросов достаточно много.
Кто вкладывается в недвижимость
Самая малочисленная, по данным опроса компании Realiste, группа инвесторов (1% опрошенных) и она же самая богатая (50% от всего капитала) - крупные компании, в основном банки. Они перекупают активы стоимостью от 1 млрд руб. у других банков или крупного бизнеса. Это крупные закредитованные объекты, доходность по которым невелика (8-12% годовых), но стабильна.
Малый и средний бизнес (3% инвесторов) ищет объекты стоимостью от 200 тыс. до 1 млрд руб. Они находят по всей России объекты с дисконтом в 25% и более, ремонтируют их и сдают в аренду или продают по более высокой цене, их доходность - около 15%.
Небольшие компании или частные инвесторы (5% инвесторов), готовые вложить 70-200 млн руб., зарабатывают около 10% годовых. Как правило, это непрофессиональные инвесторы, желающие без риска вложить "лишние" деньги. Объекты затем сдаются в аренду, реже - используются для побочного заработка (например, в купленном помещении открывается коворкинг, магазин или салон красоты). К этой же группе относятся небольшие инвестиционные компании - такие игроки собирают капитал с мелких инвесторов и зарабатывают на дисконте, находя интересные сделки на аукционах.
Частные инвесторы из среднего класса (5% от всех инвесторов) вкладывают 15-70 млн руб. и предпочитают домам и участкам квартиры. Тот, кто хочет сохранить средства, сдает квартиры в аренду. В этом случае доходность невелика (около 6%), однако от инвестора не требуется активных действий. Тот же, кто хочет жить на доходы от инвестиций, перепродает активы по более высокой цене - это позволяет повысить доходность до 20%, однако требует большего участия инвестора.
Инвесторы, вкладывающие 5-15 млн руб., имеют самую высокую доходность - 18-25% годовых. Как правило, свой капитал они заработали самостоятельно или получили в наследство. Их капитал не позволяет купить несколько объектов, а одной сдающейся в аренду квартиры недостаточно для полноценного дохода. Им приходится постоянно мониторить рынок в поиске предложений с лучшим дисконтом, скорость совершения сделок должна быть очень высокой.
Частные инвесторы, вкладывающие 1-5 млн руб., - это более 70% всех опрошенных. Они могут купить небольшую квартиру или участок. Тем, кто хочет заработать больше 12% годовых, приходится прибегать к помощи фондов недвижимости.
Микроинвесторы с бюджетом до 1 млн руб. обычно "разбивают" портфель на мини-инвестиции по 300 тысяч руб. в различные акции или фонды и редко получают более 10% дохода.
В России для строительства отелей предоставят льготные кредиты
В России начнут строить отели за счет льготных кредитов. Постановление правительства о субсидировании вступает в силу 24 февраля. Эта программа поможет восполнить нехватку гостиниц в регионах, считают в Ростуризме.
"Мы рассчитываем в ближайшие несколько лет привлечь существенные инвестиции в строительство гостиниц в те регионы нашей страны, где мы видим их нехватку, одновременно с ростом спроса на отдых и путешествия", - заявляла ранее руководитель ведомства Зарина Догузова. По ее словам, дефицит качественной туристической инфраструктуры - это одна из ключевых и системных проблем развития туризма в стране. Получить льготные займы инвесторы смогут на срок до 15 лет по ставке не менее трех и не более пяти процентов годовых. Выбрать уполномоченный банк заемщик сможет самостоятельно. Государство возместит недополученные доходы российским кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".
Инвесторы смогут направить заемные средства на строительство и реконструкцию, в том числе с элементами реставрации объектов размещения. В программе могут участвовать гостиницы категории не менее "три звезды" и площадью не менее пяти тысяч квадратных метров или с номерным фондом от 120 номеров. Также льготные кредиты могут пойти на строительство или реконструкцию номеров в санаториях или гостиниц категории не менее "три звезды" в составе многофункциональных комплексов, если их общая площадь составляет не менее 10% общей площади комплекса.
Кроме того, в программе участвуют и другие объекты туристической инфраструктуры - развлекательные, спортивно-оздоровительные комплексы, конгресс-центры, горнолыжные трассы, горнолыжные комплексы с системами искусственного оснежения. Если заемщик нарушит цели использования кредита, банк вправе изменить ставку на рыночную.
Отбор уполномоченных банков будет проводить Ростуризм. Ведомство также получило право устанавливать минимальный и максимальный размеры льготных кредитов и размеры субсидий по согласованию с подкомиссией в составе правительственной комиссии по развитию туризма.
Объем субсидий на год будет согласовываться подкомиссией. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, эта мера поддержки касается в основном инвесторов, которые приходят в гостиничную сферу. В последнее время интерес к этому бизнесу вырос, хотя окупаемость в строительстве гостиниц гораздо больше, чем в строительстве, скажем жилья. При поддержке государства в стране действительно может расшириться гостиничный фонд. "Только Москва, Санкт-Петербург и Сочи обеспечены гостиницами в каких - то приемлемых объемах. Не хватает гостиниц как эконом - класса, так и повышенной комфортности", - признает Барзыкин. Но строительство отелей должно быть синхронизировано с развитием инфраструктуры - дорог и инженерных сетей, замечает он.
Для развития туризма в регионах, прежде всего, важна транспортная доступность, соглашаетсяпрофессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь. Также играет роль привлекательность самого региона. "Строить отели нужно там, где есть что показать или есть что организовать", - отмечает она. В Ярославской области у города Переславль-Залесский есть красивое Плещеево озеро и уникальные монастыри неподалеку. Но к этим местам ведет довольно разбитая дорога, а у самого озера нет ни удобных спусков, ни зон питания и отдыха, не говоря уже о туалетах, приводит пример эксперт. Гостиниц поблизости также нет в достаточном количестве, но для развития туризма здесь, прежде всего, нужно решить вопрос с инфраструктурой, отмечает она.
Так что строительство отелей в регионах должно быть одной из частей комплексного подхода к туристическому развитию регионов, резюмируют эксперты.