Китайская вакцина доступна всему миру

Китай рассматривает вакцины как глобальный общественный продукт и действует в соответствии с этой установкой. Даже в период недельных выходных по случаю Праздника весны Китай не прекращал поставки вакцин другим странам, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

В последнее время вакцины китайского производства уже поступили во многие страны. В условиях продолжающейся пандемии китайские вакцины стали надеждой на ликвидацию эпидемии в развивающихся странах, где многие рассматривают их как "новогодний подарок из Китая".

Так, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва сказал, что Китай, который сам нуждается в вакцинах, не забыл предоставить поддержку развивающимся странам, в том числе и Зимбабве. Это свидетельствует о важной роли Китая в глобальном противоэпидемическом противостоянии. Он сказал, что китайские вакцины для его страны - это "свет в конце тоннеля".

В мае 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что после исследований и разработки китайские вакцины станут доступными для всего мира, таким образом Китай внесет активный вклад в вакцинацию развивающихся стран. Сегодня Китай практическими действиями последовательно выполняет это обещание.

Китай уже предоставил вакцины 53 развивающимся странам, китайские вакцины экспортируются в 22 страны мира. Следует отметить, что радость некоторых стран, связанная с поставками китайских вакцин, во многом связана с тем, что они не могут приобрести вакцины на Западе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на днях выразил беспокойство по поводу дисбаланса в поставках вакцин в мире, на 10 стран приходится 75 процентов вакцинации, а в более 130 странах вакцинация еще не началась. Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус предупредил, что разрыв между богатыми и бедными странами в деле распределения вакцин приведет мир к катастрофическому падению этических норм, за что мир будет расплачиваться жизнями людей в наименее развитых странах мира и их дальнейшим обнищанием.

Недавно в ходе открытого министерского заседания Совета безопасности ООН по вакцинам от COVID-19 Китай вновь подчеркнул, что все страны должны совместно противостоять "вакцинному национализму" и прилагать усилия для содействия их справедливому и рациональному распределению.

Что же касается западных стран, они должны реальными действиями поддержать борьбу с пандемией COVID-19. 19 февраля завершилась встреча лидеров государств "Группы семи" в режиме видеоконференции. В совместном заявлении лидеров говорится, что страны "Большой семерки" обещают укрепить руководящую и координирующую роль ВОЗ и работать вместе с другими странами для разработки и равноправного распределения вакцин от COVID-19.

Таким образом, пора от слов приступить к делам. Западные страны должны проявить добрую волю и показать миру реальные действия. Политолог из Белграда Стефан Владисавлев сказал, что использование вакцин китайского производства не связано с геополитикой, а продиктовано экономическими и социальными нуждами.

Практика показывает, сплоченность и сотрудничество - эффективный инструмент международного сообщества для того, чтобы справиться с коронавирусом. Китайская сторона будет продолжать свои усилия для того, чтобы вакцины от коронавируса были доступны для людей всего мира.