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Рубрика: Власть

Коалиция "Справедливая Россия - За правду" рассчитывает на второе место в Думе

Текст: Ксения Воронцова
Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" на общем съезде создали коалицию левых сил. Возглавил ее Сергей Миронов, а Захар Прилепин и Геннадий Семигин стали сопредседателями. Новое объединение готовит предвыборную программу и рассчитывает занять второе место на думских выборах.

Перед общим съездом коалиции каждая партия провела свой. "За правду" и "Патриоты России" приняли решение о ликвидации в связи с предстоящим объединением - такова процедура.

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На съезде "Справедливой России", на базе которой и соединяются левые силы, были приняты изменения в устав: утверждено новое название, символика, введены должности двух сопредседателей. Коалиция теперь будет называться "Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кратко - "Справедливая Россия - За правду". Полное название появилось на обновленной красно-белой эмблеме. Ранее у эсеров название партии изображали на желтом фоне.

Также на съезде ввели две выборные должности: сопредседатель-председатель Центрального совета партии и сопредседатель-председатель Палаты депутатов партии. Тайным голосованием на первую делегаты выбрали Геннадия Семигина, вторую ожидаемо получил Захар Прилепин.

Председателем единогласно был избран Сергей Миронов. За его кандидатуру, которая была единственной в списке, проголосовали все 200 делегатов. Были избраны также члены президиума и Центральный совет партии, состоящий из 130 человек.

Участников съезда поприветствовал президент России. "Особо отмечу ваше стремление к широкой консолидации патриотических, социально ориентированных партий и общественных организаций в целях эффективного решения ключевых задач развития России, - написал Владимир Путин в телеграмме. - Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо Отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах".

К ним коалиция уже готовится. Новую редакцию программы партии подготовят и представят президиуму до 22 апреля. "В окончательном виде программу партии следует принять на ближайшем съезде партии", - говорится в резолюции.

Миронов отметил, что ключевые ее положения останутся прежними. Первым разделом будет культура, которая, по его словам, всегда была приоритетом для эсеров. "Самое главное, в чем мы едины, что нас объединяет - необходимость борьбы с бедностью", - сказал он. В программе буду вопросы, посвященные пенсионной реформе, молодежной политике, здравоохранению и лекарственному обеспечению, образованию.

"Что касается внешней политики - здесь мы поддерживаем нашего президента, и мы никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал Миронов.

Захар Прилепин отметил, что именно с обсуждения общей программы и начались переговоры по объединению. "Ни с механизмов, ни с дележа региональных отделений, ни с прочих вещей, а именно с этого - мы сначала сели и проговорили всю программу", - сказал он, отметив, что договориться удалось быстро.

Прилепин также заявил, что в ближайшие месяцы к коалиции могут присоединиться еще два крупных игрока на левом фланге. "Ночью вел переговоры с двумя крупнейшими организациями, в этом же фронте располагающимися. И к утру пришел к положительному результату. Так что через некоторое количество времени, месяц-два, будут если не съезды, то пресс-конференции, которые расширяют наш фланг", - заверил он.

"Мы абсолютно уверены в том, что наше объединение приведет к тому, чего мы давно хотели - на избирательные участки 19 сентября придут люди, которые последние годы не ходили голосовать", - считает Сергей Миронов. При этом он подчеркнул - партия нацелена на второе место в парламенте.

Списки кандидатов на выборы в Госдуму утвердят в июне, когда состоится вторая часть общего съезда. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе эсеров. Миронов сообщил, что в федеральной части списка от партии будет он сам, Захар Прилепин и Геннадий Семигин. "Закон позволяет в федеральной части десять фамилий. Нас будет трое, сидящих перед вами", - сказал Миронов.

Напомним, что идеологические основы слияния три партии представили в совместном манифесте еще в январе. Там они объясняют свое видение патриотизма, справедливости и правды как основы развития страны. И декларируют, что только совместными усилиями левых и патриотов удастся создать справедливое социальное государство. В частности, они выступают за усиление борьбы с коррупцией, воспитание на основе традиционных ценностей и патриотизма, постепенный отказ от ЕГЭ и выход из Болонской системы, повышение уровня МРОТ, пенсий и пособий и введение базового безусловного дохода.

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