КПРФ отметила 23 февраля автопробегами, песнями и возложениями венков

В День защитника Отечества в КПРФ решили отказаться от массовых акций из-за погоды и коронавирусных ограничений. В регионах прошли автопробеги с красными флагами и возложения венков к военным мемориалам.

Члены ЦК КПРФ в Москве возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

"Компартия и все патриотические силы считают, что это один из главных праздников нашей страны, ибо не будь таких праздников, не будь Дня Победы, мы бы не отмечали и все остальное", - отметил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

В Северной столице члены КПРФ спели "Песню о тревожной молодости" и "Вставай, страна огромная", после чего возложили цветы к монументу у крейсера "Аврора".

Возложения венков и цветов организовали также региональные отделения КПРФ. Однако партийное празднование 23 февраля не ограничилось традиционными формами. Так, в Якутске местное отделение КПРФ организовало автопробег с красными флагами в честь 103-й годовщины образования Красной армии. Праздничные автопробеги состоялись также в Костромской, Волгоградской и Магаданской областях.