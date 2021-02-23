Новости

Появились новые данные о первой жертве COVID-19 в Европе 16:16
В Оренбуржье ввели режим ЧС после взрыва на газопроводе 16:12
Курс биткоина обвалился на 15 процентов 16:04
В Японии зафиксировано самое низкое в истории число новорожденных 16:03
Минэнерго: Жители Оренбургской области после аварии обеспечены газом 15:35
Кто оставил надпись на картине Мунка "Крик" 15:27
Матвиенко: Дата 23 февраля стала символом мужества и патриотизма 15:06
Названы семь неожиданных полезных свойств лука 15:05
Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества 14:58
Володин и депутаты Госдумы почтили память защитников Отечества 14:55
Медведев и Лукашенко побеседовали по телефону и договорились о встрече 14:42
Илон Маск потерял 15 миллиардов долларов из-за падения цены биткоина 14:32
10 иномарок, которые оказались не нужны россиянам 14:21
В Татарстане в ДТП погибли четыре человека 14:15
"Ростов" объявил о расторжении контракта с Еременко 14:14
В Самаре прошел парад для одного героя-афганца 14:00
Госиспытания "умных" снарядов для "Терминатора" начнутся в апреле 13:44
Влашич назвал сумму, за которую ЦСКА готов его продать 13:36
Активисты ЛДПР в честь 23 февраля вышли в праздничные патрули 13:05
Оперштаб: Еще 1364 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:47
Большунов заболел перед стартом ЧМ в Оберстдорфе 11:18
Москвичи пережили самую холодную ночь зимы 10:50
"Спутник V" разрешен к применению в Мексике 10:46
В Италии потребовали от правительства купить российскую вакцину 10:11
"Единая Россия" проведет по всей стране акцию "Защитим память героев" 10:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
Знаете ли вы хоть что-то об армии - тест к 23 февраля
Знаете ли вы хоть что-то об армии - тест к 23 февраля
23.02.2021 15:27
Рубрика: Культура

Кто оставил надпись на картине Мунка "Крик"

Текст: Наталья Лебедева
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Долгие годы исследователи пытались выяснить, кто оставил надпись: "Такое мог создать только сумасшедший" на знаменитой картине Эдварда Мунка "Крик".

Фото: Кадр из видео vk.ru
Видео: Новосибирский Левша создал миниатюрную копию картины Вермеера

Эти слова написаны карандашом в углу картины. И эксперты спорили до хрипоты, принадлежит ли авторство самому художнику или это сделали вандалы. Точку в многолетних спорах поставили кураторы Национального музея Норвегии, доказав, что это сделал сам Мунк.

Они еще раз тщательнейшим образом изучили полотно во время подготовки к выставке художника в 2022 году в Осло. Особое внимание уделили загадочной надписи, используя почерковедческую экспертизу и инфракрасный анализ.

"Без сомнения, надпись принадлежит перу Мунка. Почерк, а также события, случившиеся в 1895 году, когда Мунк впервые представил картину в Норвегии, указывают на это", - приводит слова куратора музея Майи Бритт Гуленг РИА Новости.

Эксперты напомнили, что первый же показ картины вызвал жесткую критику в адрес художника. Тогда-то и поползли слухи о его психическом здоровье. Предполагается, что подобная реакция публики глубоко ранила художника, что и побудило его написать: "Такое мог создать только сумасшедший".

Кстати

О том, как родилась идея этой леденящей душу картины Эдвард Мунк написал в своем дневнике: "Я шел по тропинке с двумя друзьями - солнце садилось - неожиданно небо стало кроваво-красным, я приостановился, чувствуя изнеможение, и оперся о забор - я смотрел на кровь и языки пламени над синевато-черным фьордом и городом - мои друзья пошли дальше, а я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу".

В этом жутком образе соединились и чувства художника, и детские страхи, и постоянное одиночество, и настроения, витавшие тогда в Норвегии. Мунк предпринял несколько попыток запечатлеть на полотне столь поразившую его картину. Всего существует около 40 "Криков". Четыре из них - живописные картины, которые появились между 1893 и 1910 годами. Остальные - графические работы (рисунки или печатная графика).

Культура Арт Живопись

Главное сегодня

Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Медведев и Лукашенко побеседовали по телефону и договорились о встрече
Российская армия вошла в пятерку сильнейших в мире
За сутки в России подтверждено 11823 случаев COVID-19 в 84 регионах
Цена нефти Brent превысила 66 долларов впервые с января 2020 года
Барто или Маршак? Тест к 115-летию Агнии Барто
Почему авторы фильма "Конек-Горбунок" ухватили за хвост Жар-птицу