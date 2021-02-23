Курс биткоина обвалился на 15 процентов

Стоимость криптовалюты биткоин резко упала до отметки в 46 тысяч долларов в ходе торгов 23 февраля, свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk.

По данным ресурса на 15:15 мск курс криптовалюта торговалась по 46,029 тысячи долларов, снизившись к предыдущей сессии на 14,5%.

Резкое снижение биткоина продолжается с 00 часов 23 февраля. По данным торговой площадки, на 01:00 мск биткоин торговался по 54,7 тысячи долларов, а к 6:00 снизился до 50,9 тысячи долларов.

Снижению криптовалюты предшествовал резкий взлет ее курса. Так, 21 февраля биткоин обновил исторический рекорд, его курс достигал 58 тысяч долларов.

В ходе торгов 22 февраля биткоин дешевел на 7%.