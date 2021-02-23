Лавров поздравил ветерана Артеменко с 23 февраля

Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко с Днем защитника Отечества. Об этом на своей страничке в Facebook рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Сегодня Игнату Сергеевичу привезли поздравление от Сергея Лаврова. Подпись там одна, а с ней - много пылающих сердец, не сдающихся и не предающих память", - написала Захарова.

Она также отметила, что в той ситуации, в которой оказался ветеран, сегодня мог бы оказаться любой фронтовик, партизан, работник тыла, блокадник.

"А вот на его место во время войны, как мы поняли, не каждый бы вызвался пойти Родину защищать. И касается это не только тех, кто жив. Каждую неделю на брифинге рассказываю, что мы делаем для недопущения искажения истории, осквернения памятников и памяти. Моих уж нет давно. И за Владислава Григорьевича Мачулко и за Юрия Ивановича Захарова, и за их погибших братьев по крови и оружию мы с единомышленниками будем стоять до конца", - подчеркнула Мария Захарова.

Письмо размещено в Facebook-аккаунте МИД РФ.