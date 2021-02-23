Матвиенко: Дата 23 февраля стала символом мужества и патриотизма

В День защитника Отечества спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Также глава Совфеда поздравила россиян с Днем защитника Отечества. "Эта дата давно стала символом мужества, самоотверженности, отваги и патриотизма, олицетворением неразрывной связи поколений, преемственности доблестных воинских обычаев. Традиция чествовать защитников Родины имеет в нашей стране многовековую историю", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте СФ.

Валентина Матвиенко также подчеркнула, что "воины всегда пользовались особым почетом и уважением, а военные профессии считались одними из самых престижных и благородных". Она высказала слова благодарности военнослужащим вооруженных сил России, которые обеспечивают обороноспособность, безопасность и единство страны, и участникам локальных военных действий, миротворческих операций, всем тем, кто борется с международным терроризмом, отстаивает национальные интересы государства и работает на оборонных предприятиях.