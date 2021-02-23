Власть
23.02.2021 14:42
Текст: Галина Мисливская

Медведев и Лукашенко побеседовали по телефону и договорились о встрече

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев провел телефонную беседу с президентом Беларуси Александром Лукашенко по телефону, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат Медведева.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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"Из-за плотных графиков Александра Григорьевича и Дмитрия Анатольевича личной встречи не состоялось, они пообщались по телефону и договорились встретиться позднее", - приводит агентство текст сообщения​​​.

По словам Лукашенко, в ходе его визита в Россию планировались не только переговоры с Владимиром Путиным, но и встреча с Дмитрием Медведевым, на которой белорусский лидер хотел обсудить "самые животрепещущие вопросы", в том числе обеспечение обороны и безопасности Союзного государства.

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