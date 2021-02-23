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23.02.2021 17:57

МИД КНР: Права человека незыблемы

Китай призвал все страны принять концепцию прав человека, ставящую во главу угла интересы народа, а также твердо придерживаться идеи взаимосвязи универсальности прав человека с действительностью в каждой из стран.
Ван И: Всем странам необходимо содействовать международному диалогу и сотрудничеству в области прав человека. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Ван И: Всем странам необходимо содействовать международному диалогу и сотрудничеству в области прав человека. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Ван И: Всем странам необходимо содействовать международному диалогу и сотрудничеству в области прав человека. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Этот посыл 22 февраля озвучил министр иностранных дел Ван И, выступая по видеосвязи из Пекина на заседании высокого уровня в рамках 46-й сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека (СПЧ ООН), сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Ван И призвал все страны систематически развивать все аспекты прав человека и продолжать содействовать международному диалогу и сотрудничеству в области прав человека.

Китай нашел путь развития прав человека, который соответствует его национальным условиям и потребностям, отметил глава МИД КНР. Столкнувшись с внезапной вспышкой COVID-19, правительство КНР придерживается подхода "народ превыше всего", в качестве главного приоритета рассматривает безопасность и здоровье каждого человека, а также прикладывает все возможные усилия ради защиты жизни и достоинства народа, добавил Ван И.

По его словам, распределение вакцин от COVID-19 в мире должно быть справедливым и в особенности физически и экономически доступным для развивающихся стран.

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