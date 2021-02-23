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Рубрика: В мире

Мигранты из Африки пытались проникнуть в Европу в токсичных контейнерах

Текст: Максим Макарычев

Испанская полиция в понедельник опубликовала фотографии и видеозаписи, на которых видно, как нелегальные мигранты пытаются попасть в Европу из Северной Африки, прячась в контейнерах с разбитыми бутылками и в запечатанных мешках с токсичным пеплом.

Фото: Дмитрий Лельчук/ РИА Новости
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В минувшую пятницу офицеры испанской гражданской гвардии спасли 40 человек, пытавшихся попасть в Европу через порт в испанском анклаве Мелилья на севере Африки. Мигрантов обнаружили в грузовиках и контейнерах, ожидающих погрузки на суда, направляющиеся на материк. При первоначальном осмотре полицейские обнаружили 35 человек, которые спрятались в грузовиках. Второй, более тщательный поиск, выявил еще пять человек, прятавшихся в "чрезвычайно опасных местах", отмечает Guardian.

Четверо из них укрылись в контейнере, полном битых стеклянных бутылок, направляемых на предприятия по переработке мусора в Испании. Таким образом они собирались проплыть семь часов по морю. Наконец, еще один человек был найден внутри запечатанного пластикового мешка с золой, производимой угольными электростанциями и способной вызвать серьезные заболевания легких. Офицеру полиции, который обнаружил этого мигранта, потребовалась помощь врачей, потому что он подумал, что человек мертв, говорится в заявлении представителей правоохранительных органов.

В 2020 году Гражданская гвардия Испании обнаружила 11 669 человек, которые надеялись использовать порт Мелиллы как транзитный пункт на пути в континентальную Европу. За неполные два месяца этого года стражи порядка обнаружили в этом порту 1781 нелегального мигранта. По данным испанских спецслужб, мигранты используют различные способы, чтобы попасть во внутренние доки порта. Некоторые заплывают на суда, некоторые забираются на машины или цепляются за их днища, когда они замедляются на дороге, ведущей к докам, а третьи прячутся в различных контейнерах.

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В прошлом году, по данным испанских правоохранительных органов, более 40 300 человек прибыли в Испанию по морю, при этом около 25 тысяч из них приплыли на Канарские острова по чрезвычайно опасному атлантическому маршруту. По меньшей мере, 593 человека погибли на пути к Канарским островам в 2020 году по сравнению с 210 в 2019 году и 45 в 2018 году.

Как отмечают наблюдатели, гражданские конфликты в ряде стран, закрытие сухопутных границ, вызванное пандемией коронавируса, и усиление контроля в некоторых странах Северной Африки привели к тому, что банды контрабандистов возобновили и активизировали трафик по морю, переправляя тысячи мужчин, женщин и детей в опасный для жизни маршрут между двумя континентами.

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