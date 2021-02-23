Минтруд нашел способ помочь ряду работников досрочно выйти на пенсию

Новости

Семья замерзшего в Техасе мальчика подала иск против энергетиков 00:48
Путин выступил с видеообращением в День защитника Отечества 00:43
NASA опубликовало видео посадки ровера Perseverance на Марс 00:24
Мигранты из Африки пытались проникнуть в Европу в токсичных контейнерах 00:15
Гай Ричи снимет фильм о Второй мировой войне 00:05
США ввели новые санкции против судна, строящего "Северный поток-2" 22.02.2021
В Москве уровень опасности повышен до "оранжевого" из-за мороза 22.02.2021
"Спартак" и "Витязь" разыграют последнюю путевку в плей-офф КХЛ 22.02.2021
МИД РФ о новых санкциях ЕС: Упущена очередная возможность 22.02.2021
Кадыров пошутил про "скандальное" фото с премьер-министром Украины 22.02.2021
В Воронеже иномарка насмерть сбила пенсионера с собакой 22.02.2021
Парламент Грузии выразил доверие правительству Гарибашвили 22.02.2021
Вылечившаяся от рака американка полетит в космос в составе миссии SpaceX 22.02.2021
В Госдуме ожидают ответ на антироссийские санкции ЕС из-за Навального 22.02.2021
"Заело пластинку": В МИД РФ ответили на решение ЕС ввести новые санкции 22.02.2021
Google снимет запрет на политическую рекламу 22.02.2021
НХЛ поддержала Панарина и "Рейнджерс" после обвинений в избиении девушки 22.02.2021
Анна Кузнецова рассказала о состоянии избитой воспитанницы интерната 22.02.2021
Уполномоченный по правам человека получила более 200 тысяч обращений 22.02.2021
Британия откроет авиасообщение с другими странами не раньше середины мая 22.02.2021
Блинкен: США готовы взаимодействовать с Россией по стратегической стабильности 22.02.2021
В Сочи девушка спустилась в ледяную реку и спасла тонущую собаку 22.02.2021
К памятнику "Погибшим при защите Отечества" возложили венки 22.02.2021
Huawei представила сгибаемый смартфон за 219 тысяч рублей 22.02.2021
В Тюмени три человека погибли в горящей многоэтажке 22.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
23.02.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Минтруд нашел способ помочь ряду работников досрочно выйти на пенсию

Текст: Ольга Игнатова
Минтруд разработал проект постановления Правительства Российской Федерации, вносящий изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости (имеется в распоряжении "Российской газеты").
Фото: Максим Коротченко Фото: Максим Коротченко
Фото: Максим Коротченко

Предлагается включать в списки, дающие право на досрочную пенсиию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, являющихся условием выполнения работниками определенных видов деятельности. В такие периоды сотрудники отсутствуют на рабочих местах, но они за ними сохраняются, как и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
МВД разработало порядок доставления пьяных в медвытрезвители

Сегодня по закону на досрочную пенсию могут претендовать люди, выработавшие определенный стаж в профессиях, должностях, производствах и учреждениях. Например, досрочно могут выйти на пенсию врачи, учителя, работники общественного транспорта. При этом в стаж работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, включаются периоды работы, дающей право на указанную пенсию, которая выполняется постоянно в течение полного рабочего дня, за которые уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд. Также в стаж включаются периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков.

Есть еще и особые обстоятельства. Например, период перевода беременной женщины с работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных вредных факторов, приравнивается к работе, предшествующей переводу. А вот периоды, когда сотрудников отправляют на обучение, потому что оно просто необходимо для дальнейшей квалифицированной работы (например, врачам нужно постоянно проходить курсы повышения квалификации), в общий стаж сейчас не включаются. Но работники все чаще стали обращаться в суд с требованием включить периоды обучения в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию. И суды встают не сторону работников.

По данным Минтруда, за период с 1 января 2014 г. по 1 октября 2020 г. судебными органами было рассмотрено 244 277 исков, предъявленных к территориальным органам ПФР (судебные постановления вступили в законную силу), из них удовлетворено - 221 906 (91%). Если документ будет принят, то люди смогут быстрее выходить на заслуженный отдых. А Пенсионный фонд сохранит средства, которые сейчас уходят на судебные издержки.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд

Главное сегодня

NASA опубликовало видео посадки ровера Perseverance на Марс
Путин и Лукашенко покатались на лыжах и снегоходах
Росавиация не планирует запрещать полеты Boeing 777
США ввели новые санкции против судна, строящего "Северный поток-2"
Маас призвал ЕС сохранить диалог с Россией
ФНС назвала сроки уплаты транспортного и земельного налогов
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками