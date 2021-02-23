Многим категориям работников станет проще досрочно выйти на пенсию. Минтруд подготовил и направил в правительство проект постановления, меняющий порядок досрочного выхода на пенсию. Документ вносит изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости.

Как уточнили "Российской газете" в ведомстве, минтруд предлагает включать в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периоды обучения и дополнительного профессионального образования. Под действие новых правил попадут и курсы повышения квалификации, во время которых за сотрудниками сохраняются рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за обучающихся взносы на обязательное пенсионное страхование.

Изменения затронут многие категории работников. Речь, в частности, идет об учителях, врачах, работниках общественного транспорта. Например, врачам, чтобы быть в курсе всех изменений в протоколах лечения, нужно постоянно повышать свою квалификацию. И это не их прихоть, а жизненная необходимость.

Сейчас в стаж засчитываются только периоды, когда человек находится на работе полный день, а также время получения пособия по государственному социальному страхованию при больничных, ежегодные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных вредных факторов.

При этом время, потраченное работниками на обучение и переподготовку, в стаж не засчитывается. Минтруд предлагает исправить этот правовой пробел.