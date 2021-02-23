Новости

Фото: социалисты Болгарии возложили цветы у памятника Советской армии 20:50
Сенат утвердил кандидатуру постоянного представителя США в ООН 20:42
Стартовал конкурс "Письмо солдату. Победа без границ!" 20:36
Лавров поздравил ветерана Артеменко с 23 февраля 19:55
В России для строительства отелей предоставят льготные кредиты 19:47
КС Молдавии признал незаконным выдвижение Гаврилицы на пост премьера 19:28
Российского бойца ММА Олейника исключили из рейтинга UFC 19:18
Захарова: Госдеп США признался в подрыве международной конкуренции 18:52
Вышел тизер сериала "Нерегулярные части" с темнокожим доктором Ватсоном 18:15
КПРФ отметила 23 февраля автопробегами, песнями и возложениями венков 17:42
Безработица в Британии достигла рекордного показателя с 2016 года 17:26
Стали известны обстоятельства и причина смерти Екатерины Градовой 17:15
Немецкая страховая компания прекратит обслуживать "Северный поток-2" 16:58
В Оренбуржье ликвидировали горение на поврежденном газопроводе 16:53
ВОЗ: Пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года 16:29
Появились новые данные о первой жертве COVID-19 в Европе 16:16
В Оренбуржье ввели режим ЧС после взрыва на газопроводе 16:12
Курс биткоина обвалился на 15 процентов 16:04
В Японии зафиксировано самое низкое в истории число новорожденных 16:03
Минэнерго: Жители Оренбургской области после аварии обеспечены газом 15:35
Кто оставил надпись на картине Мунка "Крик" 15:27
Матвиенко: Дата 23 февраля стала символом мужества и патриотизма 15:06
Названы семь неожиданных полезных свойств лука 15:05
Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества 14:58
Володин и депутаты Госдумы почтили память защитников Отечества 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
Знаете ли вы хоть что-то об армии - тест к 23 февраля
Знаете ли вы хоть что-то об армии - тест к 23 февраля
23.02.2021 20:16
Рубрика: Экономика

Учеба войдет в стаж

Выйти на пенсию станет проще
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8389)
Многим категориям работников станет проще досрочно выйти на пенсию. Минтруд подготовил и направил в правительство проект постановления, меняющий порядок досрочного выхода на пенсию. Документ вносит изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости.

Как уточнили "Российской газете" в ведомстве, минтруд предлагает включать в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периоды обучения и дополнительного профессионального образования. Под действие новых правил попадут и курсы повышения квалификации, во время которых за сотрудниками сохраняются рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за обучающихся взносы на обязательное пенсионное страхование.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
В Минтруде разъяснили, как маткапитал можно вернуть на счет пенсии

Изменения затронут многие категории работников. Речь, в частности, идет об учителях, врачах, работниках общественного транспорта. Например, врачам, чтобы быть в курсе всех изменений в протоколах лечения, нужно постоянно повышать свою квалификацию. И это не их прихоть, а жизненная необходимость.

Сейчас в стаж засчитываются только периоды, когда человек находится на работе полный день, а также время получения пособия по государственному социальному страхованию при больничных, ежегодные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных вредных факторов.

При этом время, потраченное работниками на обучение и переподготовку, в стаж не засчитывается. Минтруд предлагает исправить этот правовой пробел.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Изменение пенсионного законодательства

Главное сегодня

Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Медведев и Лукашенко побеседовали по телефону и договорились о встрече
ВОЗ: Пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года
Российская армия вошла в пятерку сильнейших в мире
Цена нефти Brent превысила 66 долларов впервые с января 2020 года
ФНС назвала сроки уплаты транспортного и земельного налогов
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками