Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил страну с Днем защитника Отечества.

"Мы отмечаем этот праздник в знак глубокого уважения к мужественным и сильным духом людям. Тем, кто посвятил себя нелегкой воинской службе и в мирное время защищает национальные интересы России, бережет покой ее граждан, вносит свой вклад в современное развитие нашей страны", - говорится в телеграмме.

С особым чувством благодарности, подчеркнул глава правительства, 23 февраля чествуют ветеранов Вооруженных Сил, чей героизм, самоотверженность и преданность офицерскому долгу всегда будут высшим мерилом патриотизма и любви к Отчизне.