Необходимо четко отслеживать, чтобы порядок ценообразования отечественных вакцин против коронавируса был прозрачный, а стоимость препаратов - обоснованной, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин: Увеличение объемов ни в коем случае не должно отражаться на качестве вакцины. Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

В России зарегистрирована третья вакцина против коронавируса - "КовиВак", разработанная научным центром имени Чумакова. "В середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот", - сообщил Михаил Мишустин на совещании об обращении вакцин для профилактики COVID-19.

В конце прошлого года на всей территории нашей страны началась добровольная вакцинация граждан, и на данный момент только у России есть сразу три вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Сейчас чаще применяется "Спутник V", но уже поступила в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона". Во всех регионах открыто более четырех тысяч пунктов вакцинации. В отдаленных местах организованы мобильные посты, а также выделен специальный транспорт, который туда довозит людей. "Еще раз напоминаю, что каждый регион должен быть полностью готов к приемке, хранению и распределению препаратов, чтобы у тех, кто хочет сделать прививку, не возникало никаких сложностей", - указал премьер-министр властям на местах.

Россия постоянно наращивает выпуск вакцин. Уже произведено свыше 10 миллионов доз "Спутника V", порядка 80 тысяч доз "ЭпиВакКороны", и в ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьего препарата - "КовиВак".

"Безусловно, должны строго соблюдаться все необходимые требования, и хочу обратить внимание, что увеличение объемов ни в коем случае не должно отражаться на качестве вакцины", - подчеркнул Михаил Мишустин.

"При этом необходимо четко отслеживать, чтобы порядок ценообразования был прозрачным, а стоимость препарата обоснованной. Главная цель - не получать сверхприбыль на таком крайне необходимом для здоровья лекарстве, а помочь людям", - заявил глава кабинета министров.

Центр имени Чумакова в ближайшие месяцы намерен довести производство своей вакцины до 500 тысяч доз в месяц, рассказал о планах его генеральный директор Айдар Ишмухаметов. И это пессимистичный сценарий, добавил он.

"Мы просто хотели бы немного обкатать - месяца за два - технологию на больших объемах, и я уверен, что мы в последующем увеличим эти объемы", - сказал глава учреждения. Обещанные центром до конца года 10 миллионов доз вакцины могут даже удвоиться.

"До конца первого полугодия в России планируется произвести 88 миллионов комплектов доз вакцин против коронавируса", - заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Значительный объем - 83 миллиона - составит "Спутник V", остальное - "ЭпиВакКорона".

В первом квартале планируемый объем производства - 30,5 миллиона комплектов. "Исходя из планов производства в первом полугодии 2021 года, по нашим оценкам, гражданам для вакцинации будет доступно 59 миллионов комплектов доз вакцины, - сообщила зампред правительства. - На сегодняшний день выпущено для использования населением 7,9 миллиона комплектов доз вакцин".

До конца первого полугодия в России планируется произвести 88 миллионов комплектов доз вакцин против COVID

Говоря о проходящей прививочной кампании, Голикова отдельно остановилась на категории граждан старше 60 лет. К ним регионы должны проявить особое внимание и отношение. "На сегодняшний день в целом по Российской Федерации доля вакцинированных граждан старше 60 лет составляет 45 процентов, - отметила вице-премьер. - Тем не менее мы считаем эти показатели еще недостаточными и просим регионы эту позицию наращивать".

Михаил Мишустин заключил, что вакцинация в России идет достаточно успешно, но снова попросил региональные власти следить за организацией всего процесса на местах.

Между тем

В правительстве создан Координационный центр

Михаил Мишустин создал Координационный центр правительства, который займется согласованием действий разных уровней власти в случае инцидентов и при реализации приоритетных задач. Под инцидентами подразумеваются ситуации, требующие по указанию премьера или вице-премьеров немедленного реагирования и оперативного разрешения.

Центр станет постоянно действующим органом при кабинете министров, стратегическое управление и общее руководство которым будет осуществлять премьер, а непосредственное - один из его заместителей. Организационно-техническое обеспечение деятельности новой структуры возложено на Аналитический центр при правительстве.

Решения Координационного центра будут обязательными для всех ведомств, принимающих участие в его работе.