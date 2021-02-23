"Монако" поиздевался над "Барселоной" после победы над "ПСЖ"

Французский футбольный клуб "Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, после победы над "ПСЖ" в чемпионате страны обратился к "Барселоне".

В минувшие выходные "Монако" во второй раз в сезоне нанес поражение парижанам. Встреча завершилась со счетом 2:0.

После этого в Twitter монегаски поиздевались над "Барселоной", которая на своем поле проиграла "ПСЖ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:4.

"Мы обыграли "ПСЖ" дважды в нынешнем сезоне. "Барселона", если вы хотите узнать как нам это удалось, просто напишите нам", - говорится в сообщении.