Москвичи пережили самую холодную ночь зимы

В ночь на 23 февраля в столице воздух остыл до -24,1 градуса. Это самое низкое значение температуры с начала зимы. Об этом "РГ" сообщили в Метеобюро Москвы и области.

Как рассказали метеорологи, способствовало выхолаживанию воздуха ясная и тихая погода. К утру, в 7:00 на опорой станции ВДНХ температура воздуха понизилась до -24,1.

Напомним, что ранее, самыми холодными сутками стали 18 января, когда воздух остыл до -23,6.

По области минимальная температура была в Черустях, Волоколамске, где температура понизилась до -30 градусов.

Кстати, днем будет не выше -18...-20 градусов.