Новости

Оперштаб: Еще 1364 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:47
Большунов заболел перед стартом ЧМ в Оберстдорфе 11:18
Москвичи пережили самую холодную ночь зимы 10:50
"Спутник V" разрешен к применению в Мексике 10:46
В Италии потребовали от правительства купить российскую вакцину 10:11
"Единая Россия" проведет по всей стране акцию "Защитим память героев" 10:03
Банкир назвал "срок жизни" монет в России 09:41
В Грузии арестован председатель партии Саакашвили 09:34
В Киргизии зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V" 08:47
Врач рассказала о простом способе измерить давление без тонометра 08:36
Жена наркобарона Эль Чапо "Коротышки" арестована в США 08:18
Источник: Еременко покинет "Ростов" 08:10
В США утвержден закон о выделении 1,9 трлн долларов на борьбу с COVID-19 07:50
Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих быстрый заработок в соцсетях 07:37
Эксперты рассказали, какую одежду россияне покупают с рук 07:00
Износ металлических частей двигателя мог стать причиной ЧП с Boeing 777 в Колорадо 06:55
В США пассажирский Boeing 757 совершил вынужденную посадку 06:22
Окрашенные пылью из Сахары дожди пройдут в ряде стран Европы 05:45
Цена нефти Brent превысила 66 долларов впервые с января 2020 года 05:18
Фаучи: Политические разногласия в США увеличили смертность от COVID-19 04:47
Байден почтил память умерших от COVID-19 граждан США 04:27
Гидрометцентр прогнозирует потепление до плюс шести градусов 04:14
В Якутии в городе Нюрба три человека погибли при пожаре 04:07
Названы пять часто игнорируемых симптомов рака 04:01
В США число жертв коронавируса превысило 500 тысяч 03:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
Знаете ли вы хоть что-то об армии - тест к 23 февраля
Знаете ли вы хоть что-то об армии - тест к 23 февраля
23.02.2021 10:50
Рубрика: Общество

Москвичи пережили самую холодную ночь зимы

Текст: Ирина Огилько

В ночь на 23 февраля в столице воздух остыл до -24,1 градуса. Это самое низкое значение температуры с начала зимы. Об этом "РГ" сообщили в Метеобюро Москвы и области.

В Москве уровень опасности повышен до "оранжевого" из-за мороза

Как рассказали метеорологи, способствовало выхолаживанию воздуха ясная и тихая погода. К утру, в 7:00 на опорой станции ВДНХ температура воздуха понизилась до -24,1.

Напомним, что ранее, самыми холодными сутками стали 18 января, когда воздух остыл до -23,6.

По области минимальная температура была в Черустях, Волоколамске, где температура понизилась до -30 градусов.

Кстати, днем будет не выше -18...-20 градусов.

Общество Ежедневник Погода

Главное сегодня

Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества
В Оренбургской области взорвался газопровод
За сутки в России подтверждено 11823 случаев COVID-19 в 84 регионах
Цена нефти Brent превысила 66 долларов впервые с января 2020 года
NASA опубликовало видео посадки ровера Perseverance на Марс
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"