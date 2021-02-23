Надежда Бабкина представит свою книгу "Модная народная"

В московском Доме книги Народная артистка России, обладательница специальной награды президента Республики Беларусь Александра Лукашенко "Через искусство - к миру и взаимопониманию", основатель и бессменный руководитель Московского государственного академического театра "Русская песня" Надежда Бабкина представит свою автобиографическую книгу "Модная народная", приуроченную к празднованию 45-летия ансамбля "Русская песня", который она организовала в 1974 году. В репертуаре - более 100 обработок русских народных песен, тематические концертные программы, спектакли и народные действа.

На страницах своей книги Надежда Бабкина рассказывает о своем жизненном пути, полном переживаний и счастливых незабываемых моментов. Она вспоминает о детстве, проведенном в Астраханской области, о переезде в Москву, о создании ансамбля "Русская песня", об основании одноименного театра, о том, какие трудности пришлось преодолеть на пути к успеху, о том, что сформировало ее как человека. Вспоминает Надежда Бабкина также об известных людях, с которыми ее сводила судьба. Среди них - Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Махмуд Эсамбаев, Александр Розенбаум, Алла Пугачева, Александр Васильев.

В международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" она принимала участие семнадцать раз. Имя Надежды Бабкиной в 2014 году увековечено на Аллее звезд в Витебске. Она обладательница специального диплома Постоянного Комитета Союзного государства "За творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России".

- Существуют стереотипы о Бабкиной, - считает Надежда Георгиевна.- Потому что мало кто знает меня как человека. За всё, что в театре происходит, я несу полную ответственность. Поэтому в плане работы я очень жёсткая. На работе должна быть дисциплина. Зато вне театра я сама нежность.

Книга иллюстрирована уникальными фотографиями из личного архива автора, а также рисунками художницы, члена Союза художников России Аиды Ханемайер.