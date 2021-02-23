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Рубрика: Экономика

Названо время года, когда завершится худший период для рубля

Текст: Георгий Панин
Курс доллара закончил предпраздничную неделю на уровне 74,78 рубля, а евро - на отметке 90,61 рубля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, оценил поведение рубля после праздников и назвал, когда закончится худшее время для рубля:

Фото: iStock
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- Довольно мощная волна ослабления доллара на мировых рынках вполне могла бы утащить и в России доллар на глубину хотя бы 72,5 рубля.

К этому рубль вполне, и довольно охотно, мог бы вернуться уже 24-25 февраля. Тем более что на ближайшие дни придется и пик налоговых выплат для компаний-экспортеров. Им может неотложно понадобиться перевести часть валютной выручки в рубли. Он могут потребоваться и банкам для инвестиций в ОФЗ в ходе ближайшего аукциона 24 февраля.

Пока же экспортеры, различные фонды и банки в России на время заняли выжидательную позицию. Падение доллара на мировых рынках они видят, но не стали спешить зеркалить у нас мировые тенденции накануне праздников. Возможно, многие инвесторы просто предпочитают лишний раз убедиться, что и за понедельник-вторник (22-23 февраля) заметных корректировок по доллару на мировом валютном рынке не случится.

Радикальные санкции маловероятны

Осторожные позиции в духе "дуем на воду, обжегшись на молоке" - возможно, следствие перестраховки, покуда до конца не известны конечные решения по санкциям. Хотя, на мой взгляд, России в финансовом и экономическом плане опасаться особо нечего.

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Любые персональные ограничения на поездки и визы, на владение недвижимостью и счетами в Европе, для сколь угодно широкого списка из наших чиновников, не способны оказать воздействия на курс рубля. Если только речь не заходит о секторальных санкциях против компаний из значимых экспортных секторов российской экономики.

А на такие шаги большинство европейских национальных политиков, включая Ангелу Меркель, идти не жаждут. Они далеко не в восторге от уговоров как-нибудь побольнее ударить российскую экономику, которые исходят от чиновников из Брюсселя и стран восточного блока. Все понимают: любые сильные ограничения сразу станут обоюдными. И плохо скажутся на взаимной торговле, а значит и на рабочих местах и доходах в самом Евросоюзе. А они и так изрядно пострадали за время пандемии.

Чего ждать от рубля после праздника

Если пройдет без неожиданностей, продолжает свой прогноз Петр Пушкарев, торги после выходных, скорее всего, возобновятся с аккуратных попыток укрепления рубля.

Полагаю, что, переждав пару-другую весьма условно напряженных дней, после выходных российский валютный рынок предпочтет оказать некоторое давление скорее не на рубль, а на доллар. И будет следовать в первую очередь не за политическими опасениями, а за более финансово ощутимыми движениями мирового валютного рынка.

Что происходит с другими валютами

Национальная валюта Австралии, напоминает эксперт, переписала свой 35-месячный максимум: 78,6 американских центов за один австралийский доллар. Сравните: 55 центов он стоил в разгар пандемийной весны 2020 года, а к осени поднялся к 70 центам.

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И эти рекорды австралийский "оззи" умудряется бить при подешевевшем золоте, поставки которого вообще-то являются неотъемлемой частью экспорта Австралии в Китай. То есть дорожала австралийская валюта исключительно за счет разницы спроса на долговые обязательства, который складывается в пользу Австралии, а не казначеек США.

Что касается британского фунта, то он преодолел даже беспокойства вокруг "брекзита". И в паре с долларом впервые с 2018 года перепрыгнул планку 1.40.

А канадский доллар повторил предельные пики января - они же максимумы с апреля 2018 года, несмотря на нефть, спустившуюся от недавних 65 долларов за баррель на пару-тройку ступеней вниз. Но даже на этих уровнях рынки рассматривают нефть как дорогой, прекрасно восстановившийся актив. И это продолжит оказывать поддержку не только канадской, но и родной для нашего кошелька российской валюте.

Другие валюты растут в противовес все более обескровленной и разбавленной печатным станком Федрезерва долларовой массе.

Доживем до осени

Представители американского регулятора на днях подтвердили долгосрочную приверженность такой "стимулирующей" политике. Именно связанные с этим настроения международного валютного рынка и станут под конец февраля для рубля определяющими.

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А нашим внутренним процессам будет уделено пока что меньше внимания. Это относится и к обсуждению пока что чисто теоретической возможности возврата ЦБ к более нейтральной ключевой ставке. Но это вопрос отнюдь не быстрой перспективы. И прямо сейчас этим идеям наш валютный рынок уделять внимание вряд ли станет.

Что же станет определяющим для курса рубля в третьем квартале и к осени? Исключительно рыночный курс доллара к корзине из евро, юаня и других резервных валют. Но в сочетании с вероятным профицитом экспортных доходов России и растущим уровнем торговых оборотов с зарубежными компаниями-партнерами.

А начало конца пандемии даст импульс к новому ускорению закупок, к еще большей активизации бизнес-циклов на разных континентах. А в этих условиях часть финансовых потоков обычно смотрит в сторону развивающихся экономик БРИКС, включая активизацию вложений в ОФЗ и в акции российских голубых фишек. Так что, вероятно, худшее время для рубля останется к осени позади.

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