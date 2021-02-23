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Рубрика: Общество

Названы пять часто игнорируемых симптомов рака

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пять неожиданных признаков появившегося в организме онкологического заболевания назвали британские ученые. На эти признаки большинство людей не обращают внимания, а они сигнализируют об опасности.
Сегодня диагностика рака невозможна без понимания его биологии

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание Express. Среди этих признаков - трудности с глотанием, что может свидетельствовать о раке пищевода, охрипший голос, говорящий о раке гортани. Самый необычный признак - отвисшие веки. Как ни странно, но это может указывать на наличие опухоли в легких. Не проходящее вздутие живота может быть симптомом рака яичников. Следует обращать внимание и на изменение цвета мочи: темно-коричневая указывает на рак поджелудочной железы, а моча с красным оттенком может сигнализировать о раке почек, мочевого пузыря или простаты.

В то же время не стоит забывать, что очень многие заболевания имеют схожие симптомы. И часто бывает, что довольно серьезные проявления в конце концов оказываются симптомами хорошо изученного и легко поддающегося лечению заболевания. Окончательный диагноз может поставить только врач после проведения целого комплекса анализов и исследований.

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