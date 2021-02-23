Окрашенные пылью из Сахары дожди пройдут в ряде стран Европы

Воздушные массы, насыщенные пылью из Сахары, станут причиной необычного метеорологического явления в странах на юго-западе Европы. Здесь пройдут дожди красноватого цвета, которые называют "кровавыми".

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, насыщенные пылью воздушные массы будут перемещаться "на Испанию, возможно, на самый юг Франции, на побережье Средиземного моря", - цитирует ТАСС.

Такое необычное метеорологическое явление будет наблюдаться до среды включительно, отметил Вильфанд.