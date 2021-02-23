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Рубрика: В мире

Окрашенные пылью из Сахары дожди пройдут в ряде стран Европы

Воздушные массы, насыщенные пылью из Сахары, станут причиной необычного метеорологического явления в странах на юго-западе Европы. Здесь пройдут дожди красноватого цвета, которые называют "кровавыми".

Фото: AP Photo / Emrah Gurel
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Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, насыщенные пылью воздушные массы будут перемещаться "на Испанию, возможно, на самый юг Франции, на побережье Средиземного моря", - цитирует ТАСС.

Такое необычное метеорологическое явление будет наблюдаться до среды включительно, отметил Вильфанд.

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