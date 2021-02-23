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23.02.2021 22:18
Рубрика: Спорт

Определились все участники плей-офф КХЛ

Текст: Артур Нанян

Московский "Спартак" стал последним участником 1/8 финала Кубка Гагарина. "Красно-белые" пробились в плей-офф после поражения подольского "Витязя" от "Йокерита" (2:3).

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Ранее сегодня спартаковцы разгромили "Сочи" со счетом 6:1. В 58 матчах команда Олега Знарка набрала 62 очка, у ближайшего преследователя "Витязя" - 57 баллов. Клубам осталось провести по две встречи в "регулярке". Коллектив из Подольска досрочно потерял шансы догнать "красно-белых".

Ранее в плей-офф КХЛ от Западной конференции вышли: ЦСКА, СКА (Санкт-Петербург), "Динамо" (Москва), "Локомотив" (Ярославль), "Йокерит" (Хельсинки, Финляндия), "Динамо" (Минск), "Северсталь" (Череповец). От Востока в 1/8 финала Кубка Гагарина пробились: "Ак Барс" (Казань), "Авангард" (Омск), "Металлург" (Магнитогорск), "Салават Юлаев" (Уфа), "Трактор" (Челябинск), "Барыс" (Нур-Султан), "Автомобилист" (Екатеринбург) и нижегородское "Торпедо".

Возвращаясь к "Спартаку", добавим, что 25 февраля "красно-белые" примут "Сибирь", а в последней встрече регулярного чемпионата 27 февраля сыграют дома с "Витязем".

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Спартак" Спортивные организации Хоккейные клубы "Витязь" Спортивные организации Хоккейные клубы "Йокерит" Спортивные организации Хоккейные клубы "Сочи" Чемпионат КХЛ 2020/2021

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