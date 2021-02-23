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23.02.2021 20:42
Рубрика: Экономика

Платежи за ЖКХ могут стать меньше

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8389)
Платежи за коммунальные услуги после капремонта могут стать меньше. Правительство обязало увязывать программы энергосбережения и повышения энергоэффективности с капремонтом жилья. Сейчас при капремонте дома делать что-либо для повышения его энергоэффективности не обязательно. И уже после его завершения могут стартовать работы по повышению энергоэффективности. Для жителей это неудобства - вновь шум, пыль и бригады рабочих в доме.

Речь идет, в частности, об оснащении домов приборами учета, в том числе интеллектуальными. Повышение энергоэффективности позволяет снизить расходы на оплату ресурсов в среднем на 20%. Например, утепление двери в подъезд сокращает расходы тепла на обогрев подъезда на 25%, а замена лифтов - на 50%.

Часть средств на энергоэффективный капремонт жители могут вернуть через Фонд содействия реформированию ЖКХ. Компенсация может покрывать до 80% затрат, но не более 5 млн руб. Оценить, какие работы самые актуальные для конкретного дома, можно через "Помощник ЭКР" на сайте фонда.

Проверено на себе

Самый эффективный способ повысить энергоэффективность дома - установка регуляторов отопления. Автоматика снижает температуру, если на улице потеплело, может делать воду и батареи прохладнее по ночам, когда жители спят. В ТСЖ "Жизнь" в Самаре платежи за отопление и горячую воду после установки регуляторов снизились на 25-30%. После замены ламп в подъездах на светодиодные светильники потребление общедомовой электроэнергии снизилось на 50%.

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Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Марина Трубилина
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