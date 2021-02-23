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23.02.2021 18:40
Рубрика: Экономика

В рубле не нашли нефть

Цены на углеводороды растут, а курс российской валюты падает
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8389)
Цены на нефть растут с ноября и в моменте даже преодолевали барьер в 66 долларов за баррель марки Brent, который многими экспертами назывался как верхний для 2021 года. На фоне этих рекордов и резкого падения добычи в США из-за холодов все чаще слышны предположения, что нефтяное подорожание продолжится и котировки барреля могут вернуться на уровень 2013 года. То есть выше 100 долларов.
Цены на нефть выросли до докризисных показателей, но не потянули за собой рубль. Фото: Сергей Коньков / ТАСС Цены на нефть выросли до докризисных показателей, но не потянули за собой рубль. Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Цены на нефть выросли до докризисных показателей, но не потянули за собой рубль. Фото: Сергей Коньков / ТАСС

"Аномальная погода в США и в Сибири могут создать дисбаланс на глобальном рынке нефти, - говорит руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований Центра стратегических разработок Даниил Наметкин. - Добыча нефти в США рухнула на 3,5 млн баррелей в сутки из-за заморозков, остановивших работу скважин и прервавших логистические цепочки. В России, по данным Bloomberg, добыча нефти в первой половине февраля была 10,115 млн баррелей в сутки, что на 44 тыс. баррелей в сутки ниже уровня января, падение связано с холодами в Сибири".

Фото: iStock
Угрожает ли миру дефицит нефти и цены выше 100 долларов за баррель

"При этом пара доллар-рубль даже при рекордных ценах на нефть таки и не рискнула попробовать на прочность сильное сопротивление 73. Должно произойти какое-то чудо, чтобы за доллар стали давать менее 73 рублей", - полагает главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов. Рубль слабо реагирует на рост нефти в первую очередь из-за неопределенности с санкционными рисками и стремлением инвесторов держать капитал на развитых рынках на фоне опасений по сворачиванию монетарного стимулирования Федеральной резервной системы США. В совокупности с сокращением ОПЕК+, которое сейчас составляет около 7 млн баррелей в сутки, и дополнительным снижением производства Саудовской Аравией на 1,425 млн баррелей в феврале с рынка было убрано 12 млн баррелей в сутки. То есть суммарно общемировое производство сейчас составляет около 88 млн баррелей ежедневно, а спрос на нефть - более 91 млн баррелей в сутки, что означает дефицит в 3 млн баррелей.

Естественно, что цены в такой ситуации должны расти. Но этот дефицит создан искусственно, не считая, конечно, проблемы с климатом в США. Основные хранилища нефти в мире по-прежнему заполнены выше нормы, хотя запасы в них постепенно снижаются. Именно из-за переполненности хранилищ весной 2020 года произошел обвал нефтяных котировок. Поэтому реального дефицита предложения на рынке нефти нет, и ожидать резкого рывка вверх стоимости барреля не стоит, хотя некоторый дальнейший рост возможен.

Есть и обратная точка зрения, что рынок слишком оптимистично воспринимает новости о восстановлении спроса на нефть в Китае и Индии, выдавая только ожидаемую победу над пандемией за свершившийся факт. Доказательством этого служит и то, что потребление нефти по-прежнему остается ниже докризисного уровня на 8-9%. Поэтому рост нефтяных цен в последние 4 месяца не подкреплен фундаментальными факторами, и в любой момент котировки могут сильно просесть.Краткосрочно рынок нефти перегрет, а дефицит поставок создан искусственно, поскольку участники ОПЕК+ сокращают добычу при начавшемся восстановлении спроса, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. По ее мнению, в ближайшие месяцы ожидается цена примерно на уровне 50 долларов за баррель.

При этом низкие цены уже привели к сокращению инвестиций в отрасль, а стартовавший переход к "зеленой" энергетике в длительной перспективе вызовет еще большее снижение производства углеводородов. Со стороны же спроса, напротив, в среднесрочной перспективе ожидается рост потребления. Причем значительное увеличение придется на счет именно перехода к "зеленой" энергетике, так как весь этот процесс потребует колоссальной энергии. Это может привести к значительному дефициту на рынке энергоносителей и, соответственно, росту цен. По некоторым оценкам, в разрезе пяти лет цены на нефть могут улететь до 150 долларов за баррель, сказала Лукичева.

Рубль слабо реагирует на рост нефти в первую очередь из-за неопределенности с санкционными рисками 

Но пока недостатка в добывающих мощностях в мире не наблюдается. Более того, сегодня они даже избыточны. Страны ОПЕК и США могут очень быстро нарастить добычу, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Поэтому новый суперцикл для нефти - это очень маловероятный сценарий, который возможен только в случае сильного спроса. В условиях же замедления роста мирового ВВП, в том числе, из-за замедления роста населения и урбанизации при одновременном ужесточении экологических стандартов, картина может быть прямо обратной, считает эксперт.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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