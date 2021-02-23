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23.02.2021 19:21
Рубрика: Экономика

Зарплата по науке

Почему одна и та же работа в науке может оплачиваться по-разному
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8389)
Ситуация с уже ставшей знаменитой на всю страну Анастасией Проскуриной, которая стала лауреатом престижной премии, - лишь часть проблем с зарплатами в науке. Об этом "РГ" рассказал председатель профсоюза работников РАН, завлабораторией Института общей физики РАН Виктор Калинушкин:
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

- Сразу надо уточнить, что указ президента о повышении средней зарплаты до 200 процентов средней по региону не касается руководителей научных подразделений, а только научных сотрудников. Здесь ситуация такая. У одного ученого зарплата может быть 500 тысяч рублей, у другого 50 тысяч. Откуда такая разница? Зарплата складывается из оклада и стимулирующих выплат, которые делятся на две части. Первая - из внебюджетных источников. Это гранты, гособоронзаказ, хоздоговора, программы "100-миллионники" т.д. Вторая часть - госзадания на выполнение работ по Программе фундаментальных исследований. На что из бюджета выделяется определенная сумма. В каждом институте соотношение госзадания и внебюджетки разное, обычно 70:30 процентам, но есть и 50:50. Отсюда и очень высо-кие зарплаты некоторых ученых.

Фото: Татьяна Кравченко
Может ли рассказ ученого о зарплате изменить финансирование целой отрасли

Важно понимать, что в зарплатах по госзаданиям многое зависит от публикационной активности ученого. Ее взнос в зарплату особенно существенный, если статьи опубликованы в престижных журналах. Словом, у кого много таких публикаций, у того высокие стимулирующие надбавки, а значит, большие зарплаты. Нет публикаций, сумма значительно меньше. Эта система не унифицирована, в каждом институте свой вариант, но разброс в зарплатах может быть существенный. Так что кто активен, кто много печатается, выигрывает гранты, работает по хоздоговорам, тот и имеет большие зарплаты. В противном случае сумма будет маленькой. Можно ли таким ученым увеличить зарплату до средней по региону? Можно. Но для этого надо увеличить финансирование науки с нынешних 1,1 процента ВВП до 1,77 процента, как было предусмотрено в указе президента РФ 2012 года. Однако он так и не был выполнен.

Но научное сообщество считает, что поднятый Анастасией Проскуриной вопрос - это небольшая часть серьезной проблемы. Ведь в институтах работают и ненаучные сотрудники. Речь прежде всего об инженерах. Особенно тех институтов, где много сложной и дорогой техники. Сегодня невозможно получить результаты мирового уровня без современного оборудования. Кстати, именно оно в первую очередь привлекает наших ученых работать за границей.

Мы покупаем такую технику, но без первоклассных инженеров это просто железо. Такие специалисты уникальны, как говорится, на вес золота. Но у них зарплата меньше, чем у только что пришедшего в институт младшего научного сотрудника. Открою страшную тайну: директора институтов всячески исхитряются, ищут самые разные способы, чтобы поддержать таких Кулибиных. Мы пока еще держимся на "стариках", ветеранах, которые всю жизнь отдали своим институтам. А что дальше? Ведь молодежь на такие деньги не заманишь.

И еще. Указ о повышении зарплат до 200 процентов средней по регионам разделил ученых на разные категории. За одну и ту же работу, скажем, в Москве ученый может получить в 2-3 раза больше, чем в Хабаровске или Махачкале. Научное сообщество считает, что это несправедливо. Говорят, что нельзя сравнивать жизненный уровень в столице и в регионах. Конечно, они разные, но не в разы же.

Звонок Анастасии Проскуриной
Фото: ИЦИГ СО РАН

Анастасия, как у вас дела? Вы стали знаменитой, наверное, на улице узнают? В институте нет проблем?

Анастасия Проскурина: У меня все нормально. Хожу спокойно, никто на меня внимания не обращает.

Вы говорили, что ваша прорывная разработка по созданию метода борьбы с раком не внедряется. Сейчас что-то изменилось?

Анастасия Проскурина: С нами связались из администрации Новосибирской области и предложили помощь.

Экономика Работа Зарплата Общество Наука

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