Появились новые данные о первой жертве COVID-19 в Европе

Основываясь на результатах исследования, сербские ученые пришли к выводу, что SARS-CoV-2 распространяется быстрее, чем считалось ранее, и начал распространяться по миру намного раньше, чем предполагалось.

Первая официально зарегистрированная смерть от коронавируса в Европе произошла 10 февраля 2020 года в Сербии, а не 15 февраля во Франции. К такому выводу пришла группа сербских ученых из Белградского университета, результат работы которых опубликован в научном журнале Frontiers in Medicine.

"Официально первый случай заражения COVID-19 в Республике Сербия был зарегистрирован 6 марта. В своей работе мы представили первый случай ретроспективного выявления тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса, SARS-CoV-2, в результатах вскрытия стекловидного тела, который имел место 5 февраля 2020 года. Первая смерть в Европе, вызванная COVID-19, была доказана с помощью патогистологических и молекулярных анализов после смерти. Основываясь на этом открытии, можно сделать вывод, что SARS-CoV-2 распространяется быстрее и начал распространяться намного раньше, чем предполагалось, и что COVID-19, вероятно, является причиной широко известной пневмонии неизвестного происхождения фиксировавшейся в январе и феврале 2020 года в мире", - говорится во вступительной части статьи.

Авторы работы отмечают, что врачи в декабре 2019 года и январе 2020 года врачи разных стран мира столкнулись с необычной ситуацией - значительным ростом числа пациентов, страдающих пневмонией неизвестного происхождения. Возбудитель, идентифицированный в образцах мазка из горла 7 января 2020 года, был назван коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома, SARS-CoV-2, быстро стал серьезной проблемой во всем мире из-за высокого уровня смертности и необходимости карантина. "В Европе первый случай и первая смерть от COVID-19 были зарегистрированы во Франции 24 января и 15 февраля 2020 года соответственно", - отмечается в статье.

Тем не менее, сербские ученые установили, что 5 февраля 2020 года 56-летний мужчина поступил в местную больницу с высокой температурой, кашлем и одышкой, которые начались за 5 дней до этого. Пациент работал в строительной компании, проживал в пригороде Белграда, долгое время не выезжал за границу, не имел хронических заболеваний, но имел небольшой избыточный вес. К сожалению, он скончался через несколько часов после поступления в больницу. Первоначально врачи связали смерть с пневмонией неизвестного происхождения, но после дополнительных диагностических процедур, проведенных через 3 месяца, было доказано, что смерть наступила на фоне заболевания COVID-19.

"Пациент умер 5 февраля после 5 дней интенсивных респираторных симптомов, что указывает на то, что он, вероятно, был инфицирован в январе. Тот факт, что пациент не выезжал за границу, и у него отсутствовали эпидемиологические связи с другими странами, где на тот момент эпидемия COVID-19 находилась в активной фазе, указывает на то, что SARS-CoV-2, вероятно, уже распространился среди населения на Балканах в начале 2020 года", - говориться в статье.