Президенты России и Беларуси провели неформальные переговоры в Сочи

В понедельник Владимир Путин и Александр Лукашенко больше шести часов провели вместе в Сочи, в горах, на Красной Поляне. Неформальные переговоры, катание на горных лыжах и снегоходах, а затем - рабочий обед. Главной новостью стало то, что в феврале-марте произойдут новые поставки в республику российской вакцины от коронавируса, а производить ее теперь будут и в Беларуси - технологии переданы.

Лидеры не раз встречались именно в этом курортном городе, играли в хоккей и катались на лыжах. Кстати, сюда Александр Лукашенко приехал и с первым визитом за рубеж после выборов в прошлом году, в сентябре. А в этот раз прибыл заранее, за несколько дней до переговоров. "Очень рад нашей новой личной встрече - это в современных условиях уже большая редкость и значительная ценность", - сказал Владимир Путин, приветствуя гостя. Разговор шел в неформальной обстановке, что называется - "без галстуков".

"У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали тех или иных вопросов, которые стоят перед нами", - заметил Путин. Россия остается для Беларуси самым крупным торгово-экономическим партнером и инвестором. Реализуются масштабные проекты в сфере энергетики, например, Белорусская АЭС. Большой популярностью пользуются продукты из соседней республики. "Они всегда качественные и, как правило, свежие, доступные по цене", - похвалил российский лидер. Кстати, как сообщило белорусское информагентство БелТА, Лукашенко в подарок привез корзину с местными гостинцами - сырами и мясными изделиями.

Мы очень близкие люди, близкие народы. Культура, язык, религия, история совместная. Нас это все объединяет

Правительства проделали большую работу по обновлению "дорожных карт" сотрудничества - осталось 6-7, остальные готовы к подписанию, констатировал Лукашенко и поблагодарил за поддержку экономики. "Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер, мы вкладываем в конечное производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объем все время нарастает", - заверил он. Если задуманные проекты будут реализованы, то импорт из России в республику значительно увеличится.

Финансовая поддержка важна, но это далеко не главное, заметил Путин. "Главное - это совместная работа и кооперация в реальном секторе экономики", - считает он. За время эпидемии товарооборот снизился примерно на 15 процентов, но все равно составил 28,5 млрд долларов - это очень значимая цифра, оценил президент РФ.

Лукашенко поблагодарил за открытие железнодорожного движения между двумя странами и возможность перемещаться "через воздушные ворота". "Думаю, недалек тот момент, когда мы и автомобильное движение откроем", - сказал он, отметив резкое снижение заболеваемости коронавирусом. "У вас уже три зарегистрированные вакцины, и еще в разработке. Мы тоже идем этим путем, к осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть. Но сейчас активно закупаем у вас", - сказал президент Беларуси, отметив высочайший уровень науки в России.

Совместная работа по борьбе с коронавирусом развивается успешно: первую партию вакцины поставили в прошлом году, в этом году в феврале и в марте будут следующие поставки, пообещал Путин. "Но самое главное - это то, что мы на вашем предприятии...", - продолжил он, а собеседник подхватил: "...по вашим технологиям мы производство в марте начинаем". "Совершенно верно", - кивнул российский лидер. "И что очень важно, технологии переданы. Мы пока ни с кем так плотно..." - сказал он. "Серьезная поддержка, - поблагодарил Лукашенко. - Если бы этого не было, нам бы трудно было с вакцинациями". "Самая эффективная вакцина - это российская, - заявил он. - Это признано во всем мире. Как бы там кто-то ни троллил и ни бросал камни в огород". "Это правда", - согласился Путин.

Президент России отметил, что на 100 тысяч населения в России около 10 заболевших коронавирусом, а на юге Франции - 70 с лишним. "Это объективные данные, которые говорят о том, что нам нужно объединять усилия, в том числе и с европейскими коллегами, - считает он. - Мы стараемся это делать, мы открыты для совместной работы". И, само собой, с Беларусью. "Технологии уже переданы, как мне доложили, и разворачивается производство", - констатировал Путин. "Вы пообещали мне, что первой будет страна Беларусь, и вы это сделали, спасибо за это", - еще раз поблагодарил Лукашенко.

- Мы очень близкие люди, близкие народы, - также отметил Путин. - Культура, язык, религия, история совместная. Нас это все объединяет.

После переговоров лидеры покатались на горных лыжах и снегоходах, а затем отправились на рабочий обед. После чего Путин проводил гостя до машины. На прощание президенты крепко обнялись.