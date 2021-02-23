Сборная России крайне неудачно выступила на чемпионате мира по биатлону, который завершился на этих выходных в словенской Поклюке. Единственную медаль, бронзовую, наши смогли взять только в мужской эстафете. В неофициальном общекомандном зачете эта награда позволила отечественной сборной, выступавшей из-за санкций Всемирного антидопингового агентства под эмблемой Союза биатлонистов России, занять седьмое место. Первое у норвежцев, которые в Поклюке взяли всего 14 медалей: 7 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых.

Что касается россиян, хуже на первенствах планеты они выступили только однажды: в 2016 году в норвежском Холменколлене, из которого сборная уехала вообще без медалей. Был еще ЧМ-1995 в итальянском Антхольце, где российские биатлонисты совместными усилиями наскребли только одну медаль - серебряную.

В личных стартах у мужчин лучший результат показал дебютант чемпионатов мира Карим Халили, занявший шестое место в индивидуальной гонке Эдуард Латыпов стал десятым в спринте и седьмым в гонке преследования. А вот лидер сборной Александр Логинов лишь раз заехал в десятку, замкнув ее в преследовании.

У женщин ближе всех к пьедесталу подобралась Светлана Миронова, финишировавшая с пятым временем в "индивидуалке".

Специально для "РГ" итог выступлению сборной России подвел легендарный отечественный биатлонист и тренер, призер чемпионатов мира и Олимпийский игр Александр Привалов.

Александр Привалов: Опуститься так низко - недопустимо для нашего биатлона. Необходимо тщательно проанализировать подготовительный процесс, вернуть объемы работы

"Результат можно назвать как угодно, тем же провалом, но совершенно очевидно, что наши выступили ниже своих возможностей. Опуститься так низко недопустимо для нашего биатлона. Причин много. Мы видим, что нашим постоянно не хватало выносливости. Значит, первую очередь необходимо тщательно проанализировать подготовку. Вот у лыжника Александра Большунова спросили, почему в биатлоне так плохо. А он ответил: в подготовительном периоде нужно делать большие объемы. Так мы их делали еще 55 лет назад, когда я возглавил сборную СССР. В 1965 году у нас была одна бронзовая медаль. Но после того как начали делать объемы, пошли награды. 1967 год - "золото" и "серебро". 68-й - на Олимпиаде "золото", "серебро", "бронза". 69-й - два "золота" и "серебро". В 70-м - снова два "золота". Не нужно придумывать ничего нового, искать новые методики. Просто верните объемную работу. И никакой индивидуальной подготовки. Другой момент, психологическое состояние. Обратите внимание, ведущие команды на последних этапах Кубка мира перед чемпионатом мира показали нелучшие образы. Таким образом, они сбили свою спесь и к главным стартам подошли предельно мобилизованными. А наши, наоборот, только подняли голову, и все начали считать, сколько мы медалей возьмем. Не должно так быть. Да даже на примере нашей Мироновой. Она в спринте шесть раз промазала, а ее на индивидуальную гонку поставил. И правильно сделали. После такого промаха человек мобилизуется на работу. А вообще давление шло на команду извне. Команда не была единым кулаком".