Путин выступил с видеообращением в День защитника Отечества

Армия и флот умеют отвечать на сложные вызовы и Россия ими гордится, заявил президент в поздравлении с Днем защитника Отечества. Видеообращение показал телеканал "Россия-24" в полночь.

Этот праздник - символ мужества и преданности Отечеству, подчеркнул Владимир Путин. Самые теплые слова благодарности он адресовал ветеранам - "великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться". "Мы помним эти заветы, помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов", - заверил президент.

История России наполнена примерами героизма предков и потому так крепки традиции патриотизма, неразрывной связи между народом, государством и их надежными защитниками - армией и флотом, продолжил Путин. "Этот союз выкован столетиями, и сегодня его значимость остается такой же важной и востребованной", - сказал он.

"Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно​​​. Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием", - подчеркнул президент.

Одним из свидетельств укрепления авторитета Вооруженных сил Путин назвал интерес молодежи к воинским специальностям. "Все больше ребят считают службу по призыву важной для себя и нужной для Родины", - сказал он. Многие призывники остаются в войсках, на всю жизнь выбирая своим призванием защиту Отечества. Во многом это заслуга командиров. "Офицеры - это оплот армии и флота", - сказал он.