Активисты ЛДПР в честь 23 февраля вышли в праздничные патрули

В День защитника Отечества члены ЛДПР вышли в праздничные патрули, чтобы поздравить тех, кто 23 февраля находится на рабочем месте, сообщает сайт партии.

Так, активисты Тульского регионального отделения вручили подарки тем представителям "негероических профессий", кто трудится в праздничный день. Это водители, электрики, работники коммунальных и городских служб, сотрудники автосервисов, дорожные рабочие. "Эти профессионалы делают спокойными и стабильными будни жителей Тульской области, и именно их сегодня поздравляли праздничные патрули ЛДПР", - говорится в сообщении партии.

Подарки от ЛДПР получили и жители Севастополя, поводом стал не только День защитника Отечества, но и седьмая годовщина "русской весны" в Крыму.

Утром всех нынешних и будущих защитников Отечества поздравил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "Конечно, в первую очередь мы говорим о наших войсках, о нашей армии, о людях, защищающих наше Отечество, страну и ее рубежи на всех наших границах. Но также мы поздравляем всех защитников России, от мала до велика. Потому что сегодняшний школьник завтра может стать военным, влиться в ряды нашей армии, начать защищать Россию, тем самым защищая своих родных и близких, свой дом", - говорится в его поздравлении на сайте партии.