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23.02.2021 13:05
Рубрика: Общество

Активисты ЛДПР в честь 23 февраля вышли в праздничные патрули

Текст: Галина Мисливская

В День защитника Отечества члены ЛДПР вышли в праздничные патрули, чтобы поздравить тех, кто 23 февраля находится на рабочем месте, сообщает сайт партии.

На Дальнем Востоке начали отмечать День защитника Отечества

Так, активисты Тульского регионального отделения вручили подарки тем представителям "негероических профессий", кто трудится в праздничный день. Это водители, электрики, работники коммунальных и городских служб, сотрудники автосервисов, дорожные рабочие. "Эти профессионалы делают спокойными и стабильными будни жителей Тульской области, и именно их сегодня поздравляли праздничные патрули ЛДПР", - говорится в сообщении партии.

Подарки от ЛДПР получили и жители Севастополя, поводом стал не только День защитника Отечества, но и седьмая годовщина "русской весны" в Крыму.

Утром всех нынешних и будущих защитников Отечества поздравил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "Конечно, в первую очередь мы говорим о наших войсках, о нашей армии, о людях, защищающих наше Отечество, страну и ее рубежи на всех наших границах. Но также мы поздравляем всех защитников России, от мала до велика. Потому что сегодняшний школьник завтра может стать военным, влиться в ряды нашей армии, начать защищать Россию, тем самым защищая своих родных и близких, свой дом", - говорится в его поздравлении на сайте партии.

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