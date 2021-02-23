Гидрометцентр прогнозирует потепление до плюс шести градусов

До +6 градусов потеплеет в столичном регионе 26 февраля.

Сразу после праздников - 24 февраля - с запада на центр выходит атлантический циклон, который кардинально поменяет характер погоды, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. После аномальных холодов в ночь на 23 февраля начнется оттепель.

Температура окажется выше нормы на 6-8 градусов. Как уточнил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ближе к вечеру четверга, 25 февраля, температура вырастет до +2...+4. Потепление затронет всю западную часть страны.

Оттепель будет сопровождаться дождями и сильными порывами ветра. Как сообщил Вильфанд, за 24, 25 и 26 февраля в Москве, например, выпадет четверть месячной нормы осадков.

В то же время Вильфанд посоветовал пока не настраиваться на раннюю весну. "Важно отметить, что это не весна. Это просто эпизод резкого и значительного потепления. Март начнется с другой погоды", - сообщил синоптик.