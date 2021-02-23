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23 февраля 2021 г. 20:05
Общество
Текст: Артем Локалов (Тверская область)

Город, которого нет

Кто и зачем поставил ему памятник в Тверской области
Недавно в городе Конаково Тверской области появился памятник затопленному городу Корчева, который стоял на берегу Волги до 1937 года, а потом был затоплен. "Родина" рассказывает, кто и зачем увековечил память о нем.
Памятник затопленному городу Корчева в Конакове. Фото: vk.com/konakovoigrad
Памятник затопленному городу Корчева в Конакове. Фото: vk.com/konakovoigrad

Корчева известна с 1540-х годов как село Карачево. Оно стало разрастаться и превратилось в город. Какое-то время Корчева являлась уездным городом, но после революции уезд прекратил существование. О том, что прекратит существование и сам город, а с ним и десятки окрестных сел и деревень, в 1920-х еще ничего не было известно.

Фото: Игорь Давыдов
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Корчеву приговорили в 1932-м, когда выяснилось, что город при стройке Иваньковского водохранилища (оно также известно как Московское море) попадает в зону затопления. Корчева - не единственный город, который исчез с карты во время создания водохранилищ на Волге в 1930-х - начале 1940-х. Также ушла под воду Молога, часть Калязина, Углича, Весьегонска...

Строительство водохранилищ на Волге позволило построить гидроэлектростанции, получить необходимую для промышленности энергию. Но, в то же время, эти события стали национальной трагедией. Родины лишились тысячи человек, исчезли монастыри, церкви, кладбища, земли, которые славились своими луговыми травами, лесами. Такие масштабные перемены негативно сказались и на климате целого региона.

Вид на собор Преображения Господня в Корчеве из-за Волги. Дореволюционная открытка.

Исход людей с обжитых предками земель происходил мучительно, они зачастую были предоставлены сами себе, как, например, в Мологском уезде.

Из Корчевы и других сел и деревень по берегам Волги многие люди перебирались в село Кузнецово, ставшее городом Конаково. Те, кто мог, перевозил сюда свои дома.

После наполнения Иваньковского водохранилища места вокруг него обезлюдели и одичали. Только после Великой Отечественной тут стали появляться охотничьи базы. Например, на остров Уходово (он получил название по затопленной деревне), как говорят, приезжал Василий Сталин. Дом, который поставили на берегу и который служил базой, сохранился. 

Остров Уходово. Зима 2021 года. / Артем Локалов

Сразу за ним развалины храма села Новоселье. Он в итоге не попал в зону затопления, но все равно был разрушен. Так был разрушен и привычный жизненный уклад тысяч людей, которым пришлось строить жизнь с нуля, на новом месте.

- Трагедия Корчевы - это то, о чем нам нужно помнить и о чем говорить потомкам, - говорит Александр Шинкаренко. Это он придумал памятник городу, которого нет в виде главного храма Корчевы - Преображения Господня. Он<

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есть почти на всех дореволюционных открытках с видами города. Рядом с храмом - плывущая по Волге ладья, герб и годы жизни Корчевы.

 

- Люди старшего поколения интересуются историей Корчевы, мы выпустили книгу об этом. Но молодому поколению все, как правило, пофиг, - признается Шинкаренко.

Фото: В. Егоров и А. Стужин / ТАСС
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Он - почетный гражданин города Конаково и директор местного завода стальных конструкций. И памятник тоже из стали. Он получился легким и светлым.

- Мое детство прошло в Комсомольском сквере. Его устраивал, в том числе, отец, - говорит Шинкаренко. - Мы обновили здесь и памятник павшим в Великую Отечественную, который установлен над братской могилой, и увековечили память о Корчеве. Оттуда родом мои родители. Разговоры о Корчеве были каждый день - я хорошо это помню. А раз в год все корчевские собирались и выходили на катере на Волгу, на то место, где стоял город.

Вот, как выглядела Корчева и окрестности на карте 1851 года:

А вот, как выглядят эти места сейчас...

Города давно нет. Почти не осталось людей, помнящих его живым. Но есть памятник, который не даст уйти вслед за ними воспоминаниям о Родине, которой Корчева была для многих поколений.

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